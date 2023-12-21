日本預計2024財年名目GDP超600兆日元 通膨高於目標

日本內閣府周四 (21 日) 的預估顯示，日本名目 GDP 將在 2024 財年首次突破 600 兆日元 (4.2 兆美元)，這是政府約十年前設定的目標，預計營收成長將超過通膨。

日本政府對 4 月開始的 2024 財年通膨率 (包括生鮮食品在內) 預期，從幾個月前預估的 1.9% 上調至 2.5%，政府還將本財年整體物價漲幅預估上調至 3%。

該預測發布之際，政府計畫從 4 月起正式制定 2024 財政年度預算草案。內閣府表示，日本名目 GDP 在 2022 年為 566 兆日元，預計本財年成長至 597 兆日元，2024 財年將進一步增至 615 兆日元。

作為通膨紓緩措施的一部分，政府公布了向低收入家庭提供 7 萬日元救濟金以及每人 4 萬日元減稅的計畫。它還將為提高工資的企業提供稅收優惠。

日本首相岸田文雄一直在加大力度呼籲企業支持薪資上漲，擔心日本會錯失良機，「徹底擺脫困擾該國多年的通貨緊縮」。

日本央行總裁植田和男對「穩定、可持續」實現央行 2% 通膨目標的前景，持謹慎態度，稱他希望看到更多數據，以確保薪資和物價上漲的良性循環到位。

日本經濟在 7 月至 9 月季度，出現四季以來的首次經濟收縮，主要是由於國內需求低迷，但經濟學家預計，日本經濟將在截至 12 月的本季復甦。

日本內閣府表示，在 2024 財年，日本將獲得私人消費和資本支出等內需強勁的支持。