日本企業信心指數上升 有助日本央行結束負利率

日本央行調查顯示，日本大型製造商的商業信心觸及近兩年來的高點，這表明結束大規模刺激措施所需的經濟條件正在逐步形成。

日本央行周三 (13 日) 公布的短觀季度報告顯示，日本最大製造商的信心指數，從 3 個月前的 9 升至 12，連續第三個月上升，超過了經濟學家預測的 10。大型非製造業企業的商業信心指數也從 27 升至 30，連續七季改善，超出經濟學家預期的 27，創下 32 年新高。

凱投宏觀亞太區主管 Marcel Thieliant 表示，加上勞動力市場狀況收緊的跡象，短觀報告為日本央行撤回超寬鬆貨幣政策提供了強有力的理由。

汽車製造商的情緒急劇改善，這表明製造商正受益於日元疲軟帶來的利潤成長，以及供應限制放鬆的助力。

瑞穗證券首席市場經濟學家 Yasunari Ueno 表示，疫情後被壓抑的需求和入境旅遊業的復甦，極大提振了非製造商的情緒。沒有跡象表明消費可能會下滑。

然而，調查顯示，黯淡的全球前景可能會對經濟造成壓力，大型製造商和非製造商預計未來三個月情況將進一步惡化。

調查顯示，大公司預計在截至 2024 年 3 月的本財年中資本支出將增加 13.5%，而市場預測中位數增幅為 12.4%。

短觀是日本央行將仔細審查的關鍵數據之一，以尋找企業是否會繼續提高價格和薪資，足以讓日本可持續達到 2% 的通膨目標的線索，而這是央行一再強調，結束超寬鬆政策的先決條件。

短觀顯示，企業預計未來一年、三年和五年通膨率將超過 2%。 它還表明公司認為勞動力條件仍然緊張。

Ueno 表示，短觀中沒有任何內容，可以成為日本央行結束負利率的障礙。

最近幾周，市場參與者更加相信，日本央行正在緩慢走向正常化。儘管本月早些時候對經濟學家進行的一項調查發現，大多數經濟學家預計，在 12 月 19 日的利率會議結束時，政策不會有所調整，但三分之二的經濟學家預計，當局將在 4 月底之前取消負利率。