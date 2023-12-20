日本央行未提退出負利率 助力日經指數上5個多月高點

日本日經指數周三 (20 日) 收在 5 個多月高點，因日本央行沒有就何時退出負利率政策，給出任何暗示，投資人對日銀政策轉變的預期減弱。

日經指數周三上漲 1.37%，收在 33675.94 點，為 7 月 3 日以來的最高收盤價。東證指數上漲 0.67%，至 2349.38 點

東海東京研究所市場分析師 Shuutarou Yasuda 表示，日本央行總裁植田和男沒有透露退出負利率政策的時間，在此之前，對日本央行政策轉變的猜測一直令日本市場承壓，讓日股表現遜於美股，如今這一謹慎態度已經減弱。

日本央行周二維持超寬鬆政策，符合廣泛預期，但其鴿派政策指引並未改變。

大和證券 (Daiwa Securities) 資深策略師 Shuji Hosoi 表示，日經指數上漲，是因為在日本央行決定之前押注股市下跌的投資者選擇回購股票。

他指出，日經指數在下午交易中漲幅收窄，因為投資者想看看，華爾街在晚些時候是否會保持上漲動能。

由於聯準會上周的鴿派政策轉向持續產生影響，周二華爾街延續漲勢，而日本央行也沒有改變其鴿派政策指引，導致日元暴跌。

優衣庫品牌母公司迅銷集團 (Fast Retailing) 上漲 3.92%，為日經指數帶來最大提振。 矽晶圓製造商信越化學 (Shin-Etsu Chemical) 上漲 4.08%，空調製造商大金工業 (Daikin Industries) 上漲 3.1%。

航運業上漲 3.16%，成為東京證券交易所 33 個產業分類指數中漲幅最大的類股。