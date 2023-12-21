安全氣囊感測器恐短路 豐田全球召回112萬輛車 在美召回100萬輛

豐田汽車 (TM-US) 周三 (20 日) 表示，由於感測器有短路之虞，恐導致安全氣囊無法按設計運作，將全球召回 112 萬輛汽車。

此次召回涵蓋 2020 至 2022 年車型，包括各種 Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander 和 Sienna Hybrid 車輛，可能導致乘員分類系統 (OCS) 感測器無法運作。該召回行動包含在美國的 100 萬輛車。

乘員分類系統 (OCS) 感測器用於偵測前座乘客是否為小個子的成人或兒童，若屬這類乘客則不會展開安全氣囊。召回後由經銷收檢測，並在必要時更換感測器。豐田計劃 2 月起開始向車主通報召回事宜。

豐田去年 7 月在美國召回 3500 輛 RAV4 車輛，因其內部零件之間恐有相互干擾的疑慮，會導致 OCS 感測器錯誤偵測乘員。

美國國家公路交通安全管理局表示，前座的安全氣囊 30 年來已在美國挽救 5 萬多人的生命。

舊款安全氣囊不分前座乘客類別，均會在危急時展開，導致兒童、身高較低的成人和未繫安全帶的乘客在安全氣囊展開時距離太近，造成一些傷害，甚至在極少數情況下死亡。