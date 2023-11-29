北美、歐洲市場需求強勁 豐田汽車10月產銷均創新高

由於北美和歐洲對其汽車的強勁需求，豐田汽車公司 10 月的全球銷售和產量均創歷史新高，不過他們在朝向電動汽車上的轉型仍然未達目標。

這家全球最大的汽車製造商上個月生產了 103 萬 5569 輛汽車，其中子公司大發汽車和日野汽車的產量年增 12%。

豐田在周三 (29 日) 的聲明中表示，10 月份銷量成長 5.6%，達到 97 萬 0313 輛汽車，其中 19 萬 0835 輛在日本本土市場售出，歐洲銷售額年增 15%，北美銷售額成長 7.4%。

本月早些時候，豐田公布了創紀錄的單季收益，並將營業利潤預測上調 50%。

豐田表示，截至 9 月的六個月內，汽車銷量升至創紀錄的 560 萬輛，有望實現本財年售出 1140 萬輛的目標。

儘管如此，該公司在轉向電動車方面仍然落後。豐田 10 月在全球售出 9357 輛電動汽車，在本月的財報中，豐田將本財年的電動車銷售目標，從 20 萬 2000 輛下調至 12 萬 3000 輛。

今年早些時候，佐藤浩二被任命為豐田執行長時，他承諾到 2026 年，每年銷售 150 萬輛電動汽車，到 2030 年每年銷售 350 萬輛。在上個月的日本移動展上，他推出了兩款概念車作為豐田汽車的預告片，豐田承諾於 2026 年推出電動車系列。

佐藤在先前的一次採訪中表示，豐田汽車產量和銷量比以往任何時候都要多，但在其龐大的產品組合中，電動車是「缺失的一部分」。但他同時強調，該公司仍將透過多種途徑實現碳中和，而不僅僅是透過純電動汽車。

根據日本媒體報導，為了獲得向電動車轉型所需資金，豐田及其附屬公司計畫以約 7000 億日元的價格，出售零件供應商 Denso Corp. 的股份。