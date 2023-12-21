Gen AI加持！Alphabet重組廣告銷售部門 激勵股價登52周高點

《The Information》周三 (20 日) 報導，在生成式人工智慧 (GenAI) 興盛之際，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 計劃大刀闊斧重組廣告銷售部門，激勵當日盤中刷新 52 周高點，達每股 141.70 美元。

Alphabet (GOOGL-US) 周三上漲 1.24%，收每股 138.34 美元。今年迄今漲近 60%。

谷歌美洲區及全球合作夥伴總裁 Sean Downey 上周在部門會議上表示，計劃重組其廣告銷售團隊。目前尚不清楚重組是否包括裁員，但谷歌一月已裁員 1.2 萬人。

知情人士表示，重組措施旨在整合員工，也可能裁員，尤其聚焦重新分配負責監督與主要廣告商關係的「大客戶銷售部門」員工。

谷歌沒有回應媒體的置評請求。

倘若谷歌真的重組該部門，將與其更廣泛的轉變一致，即利用機器學習技術，優化其搜尋引擎、Youtube 和其他服務平台上的廣告銷售業務。

谷歌的廣告部門對公司營收總額相當重要，該部門第三季營收 596 億美元，而 Alphabet 同期營收總額為 767 億美元。

由於宏觀情緒改善以及分析師對近期聚焦 AI 的事件抱持正面評論，促使谷歌近期股價持續上漲。

Raymond James 分析師 Josh Beck 展開追蹤 Alphabet，並給予「優於大盤」的評級和 150 美元的目標價，其研究報告表示，對 Alphabet 在 Gen AI 方面的未來充滿信心。