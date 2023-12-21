〈美股盤後〉道瓊挫逾470點 止步連九紅 費半慘摔近3%

隨著投資人從近期漲勢獲利了結，道瓊指數周三 (20 日) 盤中觸及歷史新高後，漲勢失去動能，午盤由升轉貶，終場收黑 475 點，那斯達克綜合指數也重挫 1.5%，雙雙止步連九升。聯邦快遞拖累標普 500 收黑近 1.5%，費城半導體指數慘摔逾 2.8%。
儘管如此，道瓊指數本月仍漲逾 4%，年初迄今漲 13%。標普 500 指數本月漲逾 4%，今年漲逾 24%。那指 12 月漲逾 5%，今年上漲 43%，且有望創下 2020 年來表現最佳年度表現。
聯邦快遞 (FDX-US) 是標普 500 指數中表現最差的成分股，跌幅超過 12%。含聯邦快遞在內 20 隻股票的道瓊運輸平均指數下跌 372 點或 2.3%。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 則是今日表現最好的成分股之一，周三登上 52 周新高，最終收紅 1.2%。
有跡象顯示美國經濟並沒有因為聯準會一連串升息而遭受損害，這在一定程度上幫助推高股市。近期美股反彈反映出，人們希望隨著通膨回到 3.1%，聯準會將從明年開始降息。即使 Fed 官員齊力對抗市場對降息的樂觀情緒，也沒有澆熄投資人的熱情。
此外，目前的看多情緒似乎也反映了季節性趨勢，對假期反彈的樂觀情緒為股市帶來支撐。根據股票交易員年鑑 (Stock Trader’s Almanac)，「聖誕行情」(Santa Claus rally) 將從一年的最後五個交易日延續至新一年的前兩個交易日。
而根據 Dow Jones Market Data，自 1950 年以來，標普 500 指數在這段期間平均漲了 1.32%，且有 78.1% 的時間收高。
經濟數據方面，全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 表示，隨著房貸利率下滑，11 月成屋銷售意外小幅成長 0.8% 至 382 萬戶，止步連五跌。與此同時，美國 12 月消費者信心指數達 110，為五個月新高。
美股周三 (20 日) 主要指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 475.92 點，或 - 1.27%，收 37,082.00 點。
- 標普 500 指數下跌 70.02 點，或 - 1.47%，收 4,698.35 點。
- 那斯達克綜合指數下跌 225.28 點，或 - 1.50%，收 14,777.94 點。
- 費城半導體指數下跌 117.90 點，或 - 2.86%，收 4,007.66 點。
- NYSE FANG + 指數下跌 132.49 點，或 - 1.51%，收 8,643.74 點。
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王，由 Alphabet 一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.07%；Meta Platforms(META-US)跌 0.31%；Alphabet(GOOGL-US)漲 1.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.09%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%。
道瓊成分股倒成一片。迪士尼 (DIS-US) 跌 2.83%；美國運通 (AXP-US) 跌 2.75%；3M(MMM-US)跌 2.43%；Walgreens Boots Alliance(WBA-US)跌 2.42%；可口可樂 (KO-US) 跌 2.07%；嬌生 (JNJ-US) 跌 2.04%。
費半成分股一片慘綠。Wolfspeed(WOLF-US)跌 6.64%；美光 (MU-US) 跌 4.24%；安森美 (ON-US) 跌 4.21%；台積電 ADR(TSM-US)跌 3.69%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 3.55%；超微 (AMD-US) 跌 3.34%；應材 (AMAT-US) 跌 3.33%；輝達 (NVDA-US) 跌 3.01%；博通 (AVGO-US) 跌 2.56%；高通 (QCOM-US) 跌 1.95%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.93%。
台股 ADR 盡墨。台積電 ADR(TSM-US) 跌 3.69%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 3.16%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.01%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.48%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 收盤下跌 3.92%。外媒報導指出，特斯拉已向員工表示，今年不會提供年度股票績效獎勵，但仍將提高員工的生活補貼費用，並實施調薪。
聯邦快遞 (FDX-US) 收跌 12.05%。這家包裹物流巨頭公布上季營收獲利均不及預期，出自於對貨運需求低迷的擔憂，聯邦快遞也下修全年營收展望。
Alphabet(GOOGL-US) 收漲 1.24%。《The Information》引述知情人士說法報導，Alphabet 旗下 Google 計劃對廣告銷售團隊進行重大重組，負責美洲大型客戶廣告銷售的 Sean Downey 上周在部門會議上宣布這項消息，但沒有具體說明重組行動是否包含裁員。
通用磨坊 (GIS-US) 下跌 3.57%。這家 Cheerios 穀物麥片製造商周三下修全年銷售展望，且上季業績遜於預期。該公司警告，隨著早餐麥片、零食棒和寵物飼料不斷漲價，需求復甦力道將趨緩。
經濟數據
- 美國 Q3 經常帳赤字報 2003 億美元，預期 1975 億美元，前值 2171 億美元
- 美國 11 月成屋銷售報 382 萬戶，預期 376 萬戶，前值 379 萬戶
- 美國 12 月消費者信心指數報 110，預期 104.5，前值 102
華爾街分析
Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 說：「坦白來說，至少有小幅修正，股市持續上漲才是健康的。」他認為市場已經呈現超買狀態，這樣的修正是自然的。
Apollon Wealth Management 投資長 Eric Sterner 表示，10 月底以來，股市在所謂的「萬物齊漲」趨勢中大幅反彈。估值再次出現過高情況，因此市場在今日稍微歇息。
Sterner 指出，利好因素包含聯準會 (Fed) 將溫和轉向，不利因素在於，市場一直處於極佳的走勢，從歷史水平來看，估值已經被推得非常高。「我們可以針對究竟會出現軟著陸還是硬著陸進行辯論，但我們都同意經濟正在放緩，未來幾季的消費者支出料將略微下滑。」
GenTrust 投資長 Jim Besaw 稱，就 2024 年而言，市場非常重視一種情境，當中包含了通膨降溫、美國避免經濟衰退，以及升息的延遲效應未能實現。
他在 GenTrus 2024 年展望中寫道：「我們認為，在不出現經濟衰退的情況下，通膨不太可能下滑到市場認為可能到達的程度，因此，降息的可能性低於市場所預期的水平。我們也認為經濟衰退的機率比市場所想的還要更高。」
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