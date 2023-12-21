〈美股盤後〉道瓊挫逾470點 止步連九紅 費半慘摔近3%

隨著投資人從近期漲勢獲利了結，道瓊指數周三 (20 日) 盤中觸及歷史新高後，漲勢失去動能，午盤由升轉貶，終場收黑 475 點，那斯達克綜合指數也重挫 1.5%，雙雙止步連九升。聯邦快遞拖累標普 500 收黑近 1.5%，費城半導體指數慘摔逾 2.8%。

儘管如此，道瓊指數本月仍漲逾 4%，年初迄今漲 13%。標普 500 指數本月漲逾 4%，今年漲逾 24%。那指 12 月漲逾 5%，今年上漲 43%，且有望創下 2020 年來表現最佳年度表現。

聯邦快遞 (FDX-US) 是標普 500 指數中表現最差的成分股，跌幅超過 12%。含聯邦快遞在內 20 隻股票的道瓊運輸平均指數下跌 372 點或 2.3%。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 則是今日表現最好的成分股之一，周三登上 52 周新高，最終收紅 1.2%。

有跡象顯示美國經濟並沒有因為聯準會一連串升息而遭受損害，這在一定程度上幫助推高股市。近期美股反彈反映出，人們希望隨著通膨回到 3.1%，聯準會將從明年開始降息。即使 Fed 官員齊力對抗市場對降息的樂觀情緒，也沒有澆熄投資人的熱情。

此外，目前的看多情緒似乎也反映了季節性趨勢，對假期反彈的樂觀情緒為股市帶來支撐。根據股票交易員年鑑 (Stock Trader’s Almanac)，「聖誕行情」(Santa Claus rally) 將從一年的最後五個交易日延續至新一年的前兩個交易日。

而根據 Dow Jones Market Data，自 1950 年以來，標普 500 指數在這段期間平均漲了 1.32%，且有 78.1% 的時間收高。

經濟數據方面，全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 表示，隨著房貸利率下滑，11 月成屋銷售意外小幅成長 0.8% 至 382 萬戶，止步連五跌。與此同時，美國 12 月消費者信心指數達 110，為五個月新高。

美股周三 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 475.92 點，或 - 1.27%，收 37,082.00 點。

標普 500 指數下跌 70.02 點，或 - 1.47%，收 4,698.35 點。

那斯達克綜合指數下跌 225.28 點，或 - 1.50%，收 14,777.94 點。

費城半導體指數下跌 117.90 點，或 - 2.86%，收 4,007.66 點。

NYSE FANG + 指數下跌 132.49 點，或 - 1.51%，收 8,643.74 點。

標普 500 指數 11 大板塊全數收低，由必需消費品和公用事業股領跌。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王，由 Alphabet 一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.07%；Meta Platforms(META-US)跌 0.31%；Alphabet(GOOGL-US)漲 1.24%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.09%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.71%。

道瓊成分股倒成一片。迪士尼 (DIS-US) 跌 2.83%；美國運通 (AXP-US) 跌 2.75%；3M(MMM-US)跌 2.43%；Walgreens Boots Alliance(WBA-US)跌 2.42%；可口可樂 (KO-US) 跌 2.07%；嬌生 (JNJ-US) 跌 2.04%。

費半成分股一片慘綠。Wolfspeed(WOLF-US)跌 6.64%；美光 (MU-US) 跌 4.24%；安森美 (ON-US) 跌 4.21%；台積電 ADR(TSM-US)跌 3.69%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 3.55%；超微 (AMD-US) 跌 3.34%；應材 (AMAT-US) 跌 3.33%；輝達 (NVDA-US) 跌 3.01%；博通 (AVGO-US) 跌 2.56%；高通 (QCOM-US) 跌 1.95%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.93%。

台股 ADR 盡墨。台積電 ADR(TSM-US) 跌 3.69%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 3.16%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 2.01%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.48%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收盤下跌 3.92%。外媒報導指出，特斯拉已向員工表示，今年不會提供年度股票績效獎勵，但仍將提高員工的生活補貼費用，並實施調薪。

聯邦快遞 (FDX-US) 收跌 12.05%。這家包裹物流巨頭公布上季營收獲利均不及預期，出自於對貨運需求低迷的擔憂，聯邦快遞也下修全年營收展望。

Alphabet(GOOGL-US) 收漲 1.24%。《The Information》引述知情人士說法報導，Alphabet 旗下 Google 計劃對廣告銷售團隊進行重大重組，負責美洲大型客戶廣告銷售的 Sean Downey 上周在部門會議上宣布這項消息，但沒有具體說明重組行動是否包含裁員。

通用磨坊 (GIS-US) 下跌 3.57%。這家 Cheerios 穀物麥片製造商周三下修全年銷售展望，且上季業績遜於預期。該公司警告，隨著早餐麥片、零食棒和寵物飼料不斷漲價，需求復甦力道將趨緩。

經濟數據

美國 Q3 經常帳赤字報 2003 億美元，預期 1975 億美元，前值 2171 億美元

美國 11 月成屋銷售報 382 萬戶，預期 376 萬戶，前值 379 萬戶

美國 12 月消費者信心指數報 110，預期 104.5，前值 102

華爾街分析

Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 說：「坦白來說，至少有小幅修正，股市持續上漲才是健康的。」他認為市場已經呈現超買狀態，這樣的修正是自然的。

Apollon Wealth Management 投資長 Eric Sterner 表示，10 月底以來，股市在所謂的「萬物齊漲」趨勢中大幅反彈。估值再次出現過高情況，因此市場在今日稍微歇息。

Sterner 指出，利好因素包含聯準會 (Fed) 將溫和轉向，不利因素在於，市場一直處於極佳的走勢，從歷史水平來看，估值已經被推得非常高。「我們可以針對究竟會出現軟著陸還是硬著陸進行辯論，但我們都同意經濟正在放緩，未來幾季的消費者支出料將略微下滑。」

GenTrust 投資長 Jim Besaw 稱，就 2024 年而言，市場非常重視一種情境，當中包含了通膨降溫、美國避免經濟衰退，以及升息的延遲效應未能實現。

他在 GenTrus 2024 年展望中寫道：「我們認為，在不出現經濟衰退的情況下，通膨不太可能下滑到市場認為可能到達的程度，因此，降息的可能性低於市場所預期的水平。我們也認為經濟衰退的機率比市場所想的還要更高。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主