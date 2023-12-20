貨運需求疲軟 聯邦快遞下修全年營收展望 盤後重挫近10%

受貨運需求疲軟打擊，物流業巨頭聯邦快遞 (FedEx) 周二 (19 日) 下修全年營收預測，拖累盤後股價重挫近 10%。

聯邦快遞預估，2024 會計年度銷售額將以「個位數前段百分比」(low-single-digit percentage) 下滑，遜於此前給出的「成長大致持平」(approximately flat)。該公司維持每股盈餘預測不變。

消息公布後，聯邦快遞 (FDX-US) 股價周二盤後挫跌 9.78%。聯邦快遞今年來積極削減成本，透過裁員、停飛部分貨機、重整航空網絡和組織整合，帶動該股今年迄今大漲 61%。

執行長 Raj Subramaniam 在財報電話會議上表示，他相信消費者在實體商品或服務體驗等方面的支出模式，基本上已恢復到疫情前的水準，但全球工業生產疲軟，加上對經濟疲軟的悲觀看法，促使企業囤積過多商品，貨運需求因此遭受打擊。

他並稱：「在本會計年度剩餘時間內，我們不認為這種趨勢會出現改善。」

聯邦快遞顧客長 Brie Carere 指出，今年假期物流季的需求趨勢「和去年相當類似」且「符合公司預期」。儘管如此，分析師擔心，食品雜貨等基本商品漲價，恐怕會影響對假期禮物的需求。

聯邦快遞公布 2024 會計年度第二季 (截至 11/30) 營收為 222 億美元，年減 2.6%，低於市場預期的 223.6 億美元。每股盈餘為 3.55 美元，高於去年同期的 3.07 美元，但遜於預期。對業務優化成本進行調整後，每股盈餘為 3.99 美元。