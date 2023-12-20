聯邦快遞警告2024財年營收將下滑!川普遭科羅拉多州禁止參選總統！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 43 分)

■道瓊指數：下跌 -11，跌幅 -0.03% 至 37920。

■那斯達克 100 指數：下跌 -34，跌幅 -0.20% 至 16989.00。

■標普 500 指數：下跌 -4.50，跌幅 -0.09% 至 4815.75。

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 11 月新屋開工大增：美國昨日公布 11 月營建許可降至 146 萬，符合市場預期，新屋開工升至 156 輛棟，遠高於市場預期的 136 萬棟，為 6 個月以來高，占住宅建築大宗的單戶住宅開工量升至 114.3 萬棟，月增 18%，顯示住宅房地產壓力正在緩解。

據 Freddie Mac 的數據顯示，上週 30 年期固定房貸利率平均為 6.95%，為 8 月以來低，前週為 7.03%。隨著房貸利率下滑，有機會吸引潛在買家重返房市。

2. Affirm 自助結帳業務拓展到沃爾瑪：Affirm(AFRM.US) 正在將按月付款及後付款選項功能擴展到美國沃爾瑪 4500 家商店，未來消費者於 walmart.com、Walmart Vision 和 Walmart 汽車中心享受按時付費服務。消息公布後昨日 Affirm 大漲 15.47% 至 50.46 美元。

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3. 川普遭科羅拉多州禁止參選 2024 年總統大選：科羅拉多州最高法院向科羅拉多州最高法院提起上訴，根據其對美國憲法第十四修正案第 3 條，該條禁止「參與叛亂」的人擔任公職。裁決指出，法院大多數成員認為，根據第十四修正案第 3 條，川普不具備擔任總統職務的資格。因而將美國前總統唐納德 ‧ 川普的名字從 2024 年州選票中刪除。但法院也將裁決推遲到 1 月 4 日，讓川普的律師有時間就 CREW 代表科羅拉多州選民提起的案件向美國最高法院上訴。

4. 聯邦快遞 Q2 季報不如預期，警告 2024 財年營收將下滑：聯邦快遞 (FDX.US) 昨日盤後發布 Q2 季報，季度營收年減 2.6% 至 222 億美元，低於市場預期的 224 億美元，非 GAAP EPS 達 3.99 美援，低於市場預期的 4.2 美元。

縱使收入下滑，且不如市場預期，但營業收入和利潤率有所改善，綜合營業收入增長 9%，調整後營業收入增長 17%，此主要歸功於公司 Drive 計劃的執行及對服務和收入的持續關注。聯邦快遞地面營運收入的成長主要是由於產量提高、成本降低和銷售增加，由於線路運輸費用降低以及首英里和最後一英里生產力提高，每個包裹的成本下降了 2%。

執行長 Raj Subramaniam 表示，消費者在實體商店或服務體驗上的支出模式基本已回到疫情前的水平，但由於全球工業生產疲軟，加上對經濟疲軟的悲觀看法，使企業囤積過多的商品，貨運需求也因而遭到打擊。因而也預期在 2024 財年期間，此趨勢不會出現改善。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)