史無前例 科羅拉多州最高法院裁定：川普應被禁止擔任美國總統

科羅拉多州最高法院在一項史無前例的裁決中裁定，前總統川普 (Donald Trump) 沒有資格擔任美國總統，因為他煽動 2021 年 1 月 6 日對美國國會大廈的襲擊，該裁決即將提交美國最高法院。

科羅拉多州最高法院周二 (19 日) 做出裁決，禁止川普參加該州初選，但允許這位前總統上訴，而他的競選團隊表示川普將會上訴。根據州法院的裁決，這一期限截止到 1 月 4 日。

科羅拉多州最高法院以 4 比 3 的票數做出這項裁定，並發布聲明稱：「法院大多數成員認為，根據美國憲法第十四修正案第三節，川普不具備擔任總統職務的資格」。

科羅拉多州最高法院的所有大法官，都是由民主黨州長任命。多數法官指出，「我們並非輕易做出這項結論」，「川普總統在幾個月裡直接、明確地勸說他的支持者遊行到國會大廈，以防止他錯誤地描述為涉嫌欺詐這個國家的人民，這是無可爭議的。」

法院聲明稱，證據充分表明，川普總統採取所有這些行動，是為了協助和推進他本人構想並啟動的共同非法目的：阻止國會批准 2020 年總統選舉，並阻止權力的和平移交。

法院指示科羅拉多州州務卿將川普的名字保留在總統初選上，直到美國最高法院對此作出裁決。

根據川普競選團隊的聲明，除了上訴之外，川普還計畫尋求暫緩裁決，以防止裁決生效。暫停時間可能會持續到 1 月 4 日之後，具體取決於最高法院何時決定是否審理此案。

川普競選聲明稱，「民主黨領導人對川普總統在民調中日益增長的主導性領先優勢感到偏執」。 「他們對失敗的拜登總統任期失去了信心，現在正在竭盡全力阻止美國選民明年 11 月將他們趕下台。」

這一裁決出爐之際，川普在共和黨初選中遙遙領先，有望與拜登再次對決。上周發布發布的一項民調顯示，在七個搖擺州的正面交鋒中，川普在登記選民中領先拜登 5 個百分點。