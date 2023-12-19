〈美股早盤〉投資人寄望Fed明年降息 主要指數開高

由於投資人繼續押寶美國聯準會 (Fed) 明年降息，美股主要指數周二 (19 日) 開高，在近幾周強勁的漲勢基礎下持續走高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.6%。

投資人押注即將公布的經濟數據可能支持聯準會 (Fed) 寬鬆政策，美國新屋開工意外跳升，美股主要指數期貨和公債守住漲幅。數據顯示，美國 11 月新屋開工激增，表明建築商繼續受惠現有房屋銷售供應有限，具體來看，上月新屋開工年增 14.8%，至 156 萬套。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示：「整體而言，房市表現穩健，這強化了軟著陸的說法。話雖如此，數據出爐後，美國公債市場的買盤仍在持續。」

另一方面，日本日經 225 指數周二上漲，日元對美元貶值 1.5%，此前日銀 (日本央行 / BOJ) 將政策利率維持在 - 0.10% 並暗示不急於取消負利率，此舉替全球市場提供新的推動力。近幾周，由於市場預估美國和歐洲央行將在未來幾個月啟動寬鬆政策，全球股市一直在上漲。

MUFG 銀行的戰略家 Lee Hardman 認為，日本的債券殖利率不太可能跳得更高，這讓人鬆了一口氣。這也替其他主要的全球債券市場減少了一些下行風險。

日銀與其他主要央行相較起來相當與眾不同，甚至沒有開始收緊貨幣政策，而許多同行似乎準備放慢升息周期。日銀在此次會議之前，Fed 上周明顯轉向鴿派立場，導致投資人預估美國明年將多次降息。

美銀周二的一項調查顯示，這些預期讓投資人成為自 2022 年初以來最樂觀的人。

不過，歐洲和美國的決策者一直在試圖抵制這種押注。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 昨日暗示，這種預期為時過早。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 將於周二稍晚時候發表講話。

投資人正在等待美國本周公布的經濟數據，包括耐久財訂單、個人消費支出 (PCE) 物價指數以及第三季國內生產毛額 (GDP) 終值。

截至台北時間周二（19 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.13%，每股暫報 196.15 美元

知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 透露，蘋果正在為 Apple Watch 策劃「救援任務」，以挽救這項價值接近 170 億美元的業務。蘋果昨天宣布將從 12 月 21 日開始在美國蘋果官網暫停銷售兩款手錶，在美大約 270 家零售店的銷售則從 12 月 24 日開始暫停。Gurman 稱，蘋果的挽救手段可能包括軟體修復或其他解決方法，蘋果的工程師們正在爭分奪秒地修改設備上測量使用者血氧水準的演算法。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.39%，每股暫報 136.33 美元

由於受到來自美國約 36 個州的總檢察長和消費者提起的反壟斷訴訟，Google 母公司 Alphabet 已經提出了最新的和解條件；Google 願意支付 7 億美元，並調整其 Google Play 政策，以減少應用程式分發和支付處理市場上的競爭壁壘。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 0.11%，每股暫報 742.84 美元

據 Digitimes 援引 SamMobile 消息稱，艾司摩爾 (ASML) 將於未來幾個月內推出 2 奈米制程節點製造設備，並計劃在明年生產 10 台 2 奈米設備，英特爾 (INTC-US) 已採購其中 6 台。未來幾年艾司摩爾打算將此類晶片製造設備產能提高到每年 20 台。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月營建許可月率初值報 - 2.5%，預期 - 2.5%，前值 1.8%

美國 11 月營建許可年化總數報 146 萬戶，預期 147 萬戶，前值 149.8 萬戶

美國 11 月新屋開工月率報 14.8%，預期 - 0.9%，前值 0.2%

美國 11 月新屋開工年化總數報 156 萬戶，預期 136 萬戶，前值 135.9 萬戶

華爾街分析：

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 周一表示，通膨降溫將替 Fed 明年至多五次降息奠定基礎。Hatzius 表示，全球經濟目前已進入「通膨將溫」時期，這將讓決策者能夠在明年初開始削減借貸成本。

瑞銀在周二的一份報告中指出，美股上周在 Fed 意外放鴿後上揚，促使避險金迅速解除對美股的看空部位。瑞銀在報告中表示，上周流入美股的資金主要是受周四和周五的大量空頭回補推動。