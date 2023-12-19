日銀維持超寬鬆貨幣政策 幾乎沒有暗示退出時機

日銀 (日本央行 / BOJ) 周二 (19 日) 依然維持超寬鬆貨幣政策，符合外界普遍預期，該行選擇等待更多經濟數據，確定薪資和物價是否會成長到足以證明退出大規模貨幣刺激措施是合理的。

日銀也沒有改變其溫和的政策指引，讓一些交易員盼望央行調整措辭好暗示近期結束負利率的希望破滅。

日銀總裁植田和男表示，物價和薪資似乎正朝著正確的方向發展，工會和大企業暗示明年薪資有可能持續上漲，不過他警告說，情況仍然不確定。

他說：「趨勢通膨加速接近我們的價格目標的可能性正在逐漸增加，但我們仍需要仔細研究，一個積極的薪資 - 通膨周期是否會到來。」

在周二結束的為期兩天的會議上，日銀將短期利率目標維持在 - 0.1%，將 10 年期政府債券殖利率目標維持在 0% 左右。該行還保持了在必要「毫不猶豫」加大刺激力度的承諾不變。

在日銀決定推遲逐步退出刺激措施後，日元暴跌，日本股市上漲。

外界估日銀明年結束負利率政策

根據外媒上月訪調經濟學家中，超過 80% 的人預估日銀將在明年結束負利率政策，其中一半的人預估最有可能在明年 4 月份結束，還有一些人認為政策可能在明年 1 月份發生轉變。

值得注意的是，植田和男沒有就日銀何時退出負利率給出明確的訊號，但他表示，從現在到 1 月 22 日至 23 日的下次政策會議期間，「不會有太多經濟數據出爐」。

他還說，日銀不會因為美國聯準會 (Fed) 可能很快開始降息就急於升息。植田和男認為，目前前景的不確定性極高，還沒有預見通膨會持續穩定地實現央行的目標，因此，現在很難確定將如何退出超寬鬆貨幣政策。

雖然經通膨調整後的實際薪資繼續下降，但植田和男表示，如果日本銀能夠預見到實際薪資將轉為正值，那麼僅靠這一點就不會阻礙超寬鬆政策正常化。

分析人士說，日銀可能會發現，在 1 月和 4 月等月份更容易採取行動，屆時該行將公布季度展望報告，對經濟成長和物價做出新的預測。

美國、歐洲央行一舉一動讓日銀決策更複雜

但全球貨幣政策的急劇變化可能會使日銀的決定複雜化，因為美國和歐洲央行暗示其已經結束升息。

分析人士說，在其他央行降息之際升息，可能引發日元升值，從而損害大型製造商的獲利，使它們不願加薪。

瑞穗證券首席市場經濟學家 Yasunari Ueno 表示：「雖然植田和男提到日本正在接近實現價格目標，但他可能希望在退出的時機上保留自由決定權。」

穆迪分析 (Moody"s Analytics) 資深經濟學家 Stefan Angrick 預估，日銀將在 4 月份取消負利率政策，屆時春季薪資談判的初步結果將出爐。

Angrick 說：「也就是說，很難看到日本央行將利率提高到 0% 以上。疲軟的經濟狀況、不斷升值的日元、不斷減速的通貨膨脹，以及全球央行準備降息，都表明日銀進一步升息的可能性不大。」