〈財報〉埃森哲Q1業績亮眼 Q2財測卻黯淡無光

IT 服務供應商埃森哲 (Accenture) 周二 (19 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管該季營收、獲利均優於華爾街分析師預期，但第二季營收預測不及華爾街預期，主因宏觀經濟不確定性仍未消除，該公司預料客戶將謹慎支出。

財報公布後，埃森哲 (ACN-US) 周二盤前股價下跌 1.56%，每股暫報 336.53 美元。今年迄今為止，該股已累計上漲逾 28%，跑贏基準的標普 500 指數。

展望未來，埃森哲預估第二季營收介在 154 億至 160 億美元之間，低於 LSEG 調查的分析師此前預估的 162.9 億美元。

另外，該公司重申其對 2024 會計年度營收增長和獲利的預測。埃森哲表示，由於公司在這項技術上的支出仍處於試驗階段，其新的生成式人工智慧 (AI) 預訂價值超過 4.5 億美元。

分析師預估，IT 服務支出短期內將保持低迷，因為企業通常要在 2 月之後才決定年度預算。埃森哲自己也指出預算相關決策的放緩，尤其是在科技和媒體公司。

印度最大的 IT 服務出口商塔塔諮詢服務公司 (Tata Consultancy Services) 10 月公布的季度業績低於預期，而印孚瑟斯 (Infosys) 則下調年度營收預估的上限，因客戶仍不願在非必需項目上花錢。這兩家公司都是埃森哲在外包業務上的競爭對手。

根據財報，埃森哲第一季 (截至 11/30) 營收成長 3% 至 162.2 億美元，高於分析師預估的 161.8 億美元；該季每股獲利報 3.27 美元，也高於分析師預估的 3.15 美元。

不過今年第一季，該公司來自通訊、媒體和技術行業集團的營收下降了 10%，而來自該公司最大市場北美的銷售額下降了 1%，至 75.6 億美元。