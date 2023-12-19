現代汽車出售俄羅斯工廠 損失約2.19億美元

南韓現代汽車 (Hyundai) 一位高層周二 (19 日) 表示，該公司計劃以名義價格 7,000 盧布 (77.67 美元) 出售其在俄羅斯的工廠，這使其成為自俄烏戰爭爆發以來最新一家出售俄羅斯資產的全球汽車製造商。

現代汽車在一份監管文件中表示，出售該工廠將損失 2,870 億韓元 (合 2.1919 億美元)。該工廠自 2022 年 3 月以來一直暫停運營。

該公司表示，其正在尋求將其在聖彼德堡工廠的資產轉讓給俄羅斯的 Art-Finance 並包括回購期權，另外還充說，打算在今年 12 月 28 日之前完成交易。

現代汽車相關人士表示，出售所有俄羅斯資產將獲得 1 萬盧布。

俄烏衝突爆發前，現代汽車及其子公司起亞汽車 (Kia Corp) 是俄羅斯銷量前三的汽車品牌。自此之後，全球品牌紛紛退出，中國品牌取而代之。

現代汽車是繼其他主要汽車製造商之後，以象徵性的費用出售在俄羅斯的資產，並提供了有朝一日可以返回的回購期權。

今年 5 月，福斯汽車 (Volkswagen) 將其在俄羅斯資產中的股份出售給了 Art-Finance，後者得到了汽車經銷商集團 Avilon 的支持。

另外其他類似的案例還包括，日本汽車大廠日產 (Nissan) 去年將公司在俄羅斯的資產賣給俄國政府；法國雷諾汽車 (Renault) 也將其位於俄羅斯的資產以象徵性的 1 盧布出售給俄羅斯官方。