華爾街大空頭投降：美股迎來上漲的綠燈

華爾街最知名的美股大空頭——摩根士丹利投資長兼美股策略分析師 Mike Wilson 表示：「這一年我都錯了，聯準會 (Fed) 主席鮑爾沒有阻止金融環境的寬鬆，美股迎來上漲的綠燈。」

Wilson 在最近的一份報告中直言，Fed 的政策轉向「對股市來說是個好消息」，這意味著 Fed 開始更加留意經濟成長，而非擔心通膨降溫是否可以持續，那麼軟著陸的可能性就會上升，這將帶動小盤股等在今年表現弱於大盤的板塊迎來補漲行情。

Wilson 說「如果通膨率穩定在較高水準，小盤股 / 周期股 / 低品質股票可能成為受惠者。當然，在通膨統計數據仍高於目標值的情況下，這是一個微妙的界限。如果這些資料開始回升，Fed 可能會轉向。」

值得注意的是，如果美國經濟軟著陸，同時又不引發通膨重新加速，那麼對利率和經濟前景變化往往更為敏感的小盤股可能會在 11 月大幅反彈基礎上繼續走高。

Wilson 還指出，流動性狀況也是今年推高美股估值的一個關鍵因素。Fed 在過去 6 個月使用隔夜逆回購協議 (RRP) 説明財政部融資，而美國財政赤字是今年經濟成長超預期的一個關鍵因素。

目前 Fed 逆回購設施中還有超過 8,000 億美元，預估這個金額將在明年繼續減少，這將持續支持財政部的融資需求和資產價格。換言之，隨著這些資金重新進入市場，可能會支援股市和其他資產市場的價格。

今年多次預測都失靈

Wilson 在去年 12 月 19 日曾預估，標普 500 指數將在今年降至 3,000 至 3,300 點，走勢「可能與 2008/2009 年情況相似」，跌幅比大多數投資人預期要糟糕得多。他更是警告，和 2008 年相比，這一次美股面臨獲利衰退，Fed 將更加綁手綁腳，坐視不管任由美股刷新新低。

今年 1 月，Wilson 警告，如果 2023 年美國衰退，標普 500 會在 3,000 點左右觸底，這意味著距離截至 1 月 9 日的 3,895 點，還有逾 22% 的下跌空間。他認為，市場並不關心基本面，許多股票儘管業績低迷但依然大漲。

今年 1 月，標普 500 漲近 9%，那斯達克漲近 15%，道瓊漲近 3%。Wilson 在 2 月的報告中指出，只要把時間尺度稍微拉長，市場就會證明他是對的，「美股下跌只是遲到，不會不到」，市場對企業獲利預期依然過高。

然而將時間軸拉到今年 7 月，標普 500 漲至 4,554 點，漲幅達到了 17%。

面對今年以來強勢上漲的美股，Wilson 在 7 月底承認自己錯誤，2023 年美股的估值高於他們的預期，但他仍然對美國企業的獲利能力持謹慎態度，對標普 500 指數的預測為 3,900 點，距離當時的收盤價還有 14% 的下跌空間。

自 8 月 1 日開始，標普 500 漲勢逆轉，兩個月的時間下跌 4.7%，Wilson 在 10 月重拾「看空信心」，在報告中指出，標普 500 指數成份股的平均狀況看起來要糟糕得多，多數股票走勢並不像表面看起來的那麼好，而「科技七巨頭」的引領地位也在縮小，態勢也在減弱，標普 500 將在 2023 年年末跌至 3,900 點。

而 11 月美股大漲 9%，為一個世紀以來最好的 11 月漲幅之一，Wilson 在 12 月初依舊指出，隨著債券殖利率的走勢波動，11 月美股上漲後，年末勢將呈現震盪態勢。

站在年末回望，今年美股勢如破竹，漲幅飆升至兩位數，三大股指均達到或逼近歷史高點，顯然今年 Wilson 正被「一次次打臉」」。而在最近的一份報告中，Wilson 終於承認了錯誤，並邁向了轉向的第一步，終於看漲了。