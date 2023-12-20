蘋果自救手錶業務 加緊軟體修復

距離蘋果最新版智慧手錶面臨史無前例的禁令只有幾天時間之際，該公司正爭分奪秒尋求自救，研究一系列的法律和技術選項，包括軟體修復和其他潛在的解決方法。

根據外媒周二 (19 日) 報導，蘋果當前的工程師們爭相修改設備上用於測量使用者血氧水準的演算法。有知情人士透露，他們正在調整確定氧飽和度的技術方法，以及將資料呈現給客戶的方式。

醫療技術公司 Masimo 於 2021 年向美國國際貿易委員會 (ITC) 提起申訴，稱蘋果公司侵害其與測量血氧水準有關的專利。今年 10 月，ITC 認定蘋果公司侵害 Masimo 的專利，依據該裁決，蘋果將於本月停止在美國銷售旗下最新版本的智慧手錶 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 型號。

蘋果內部的工作表明，其相信在軟體方面做出改變，而不是對更複雜的硬體修改，足以讓蘋果手錶重新回到市場。然而分析指出，蘋果與 Masimo 專利爭議的核心主要與硬體有關，包括如何將光發射到皮膚中，來測量人血液中的含氧量。

Masimo 公司表示，禁止 Apple Watch 部分型號的決定表明，即使是世界上最強大的公司也必須遵守法律。該公司曾表示，單純軟體修復不足以解決問題，硬體也需要改變。

蘋果還面臨的困境是，實際操作所需要的時間可能很長。蘋果內部的軟體測試過程漫長，公司需要確保任何更改都不會破壞智慧手錶的其他功能。考慮到手錶的醫療目的，相關調整可能還需要額外的測試。

知情人士預估，如果蘋果需要從其設備中移除硬體，生產和發貨新型號可能至少需要三個月的時間，這還沒有考慮到海關機構批准所需要的時間。

不過蘋果還有其他解決辦法，比如可以與 Masimo 達成和解，儘管蘋果通常不願意採取這種做法。這兩家公司似乎也並沒有在這方面進行對話。目前來說，蘋果公司正專注於修改其技術並試圖贏得監管機構的支援。

蘋果發言人表示，公司正在努力向美國海關機構提交解決方案，以使更改後的產品能夠重新投放到市場。

有業內人士指出，專利糾紛案件發展到本次蘋果手錶是罕見的，通常會在事態發展到這一步之前就得到解決，哪怕是有，也經常被用作和解談判的籌碼。

而考慮到 Masimo 的專利範圍之廣，蘋果通過修改軟體來解決本次糾紛可能是一個挑戰。不過蘋果也並非毫無勝算，它可以提出合理的論點，即軟體控制著設備的工作方式。

蘋果最新版本的智慧手錶退出市場，正值重要的銷售旺季節假日期間。蘋果被要求停止在美國銷售其核心產品，是前所未有的當頭棒喝，特別是考慮到當前時點。

美東時間周四 (21 日) 下午 3 點以後，國蘋果最新版手錶在美將不再可以從公司官網訂購。12 月 24 日之後，蘋果的實體零售店不再有庫存、12 月 25 日之後，相關產品進口至美國將被禁止。

當前，蘋果的零售實體店也做了相應變化，有了新的標語，雖然還在宣傳 Apple Watch 智慧手錶，但沒有展示即將被禁售的 Series 9 和 Ultra 2 照片，不過蘋果的 SE 手錶仍可銷售。

分析師預估，2023 會計年度蘋果智慧手錶的業務規模約為 170 億美元。健康和安全功能是蘋果手錶的重要賣點，是推動該類業務成長的核心。雖然智慧手錶業務規模遠不及 iPhone，但有助於讓人們鎖定在蘋果的生態系統中。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周二盤中股價上漲 0.18%，每股暫報 196.27 美元。