日銀按兵不動、擔憂經濟存在高度不確定性 日元走軟

日本銀行 (央行) 周二 (18 日) 宣布維持超寬鬆貨幣政策，並未因通膨壓力持續存在、市場預期政策轉向而改變鴿派傾向，並在這場今年最後一場決策會議中，提到身為第三大經濟體的日本正面臨「高度不確定性」。

日銀無異議通過本次決議，維持基準利率在 - 0.1%，殖利率曲線控管 (YCC) 政策也不變，日本 10 年期公債殖利率區間上限「參考」值停留在 1%。此決定符合市場預期。

決議出爐後，日元對美元貶值逾 0.6% 至 143.75，日元兌歐元也下滑 0.6% 至 156.88。

日銀可能扭轉貨幣寬鬆、終結負利率的政策，正面臨經濟趨緩和通膨降溫的考驗。

多數經濟學家預測，日銀總裁植田和男要到明年才可能啟動政策轉向，尤其希望看到明年春季的勞資談判以確認薪資顯著上漲的趨勢。這是日銀相信能讓通膨持續、進而刺激消費的關鍵。

植田本月稍早的談話，曾讓市場揣測負利率即將終結，激勵日元對美元在過去一個月內勁揚近 8%。但日銀對扭轉長期以來的超寬鬆貨幣政策一直很謹慎，不希望在不成熟的時機出手，扼殺脆弱的經濟復甦。

儘管日銀關注、剔除食品價格的核心通膨率，已經連續 19 個月超過央行設定的 2% 目標，但日銀仍在聲明中表示，將「耐心延續」超寬鬆貨幣政策。

日本剔除食品和能源的雙核心通膨，也已經連續 13 個月超標。跡象顯示，通膨已從食品、能源擴散到服務，旅館價格、手機通訊費和公寓租金都有所上漲。

植田和男稍晚將舉行記者會，投資人期待能聽到更多和未來政策展望有關的指引。

SMBC 首席外匯策略師 Hirofumi Suzuki 說，各界高度聚焦植田和男在記者會上和貨幣政策正常化有關的立場，植田可能表示，他正在關注薪資的狀況，包括明年春天的薪資談判結果，並保持謹慎的立場。