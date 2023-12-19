中國金融業格局改寫 村鎮銀行加速退場

中國村鎮銀行加速退場。12 月 11 日，國家金融監督管理總局河北監管局批覆，同意藁城恒升村鎮銀行和晉州恒升村鎮銀行因被吸收合併而解散。

至此，一年內至少 11 家村鎮銀行撤併解散。

與此同時，中國地方金融更大規模主體的 2,000 多家農信、城商行，也在進行新一輪整合重組。合縱連橫、化零為整，人民幣（下同）兆級資產的地方金融主體紛紛設立。

浙江、山西、河南等地兆元農商聯合銀行已開業，註冊資本居農商行之首的遼寧農商行也於近日完成掛牌……

目前大約有 20 個省的改革方案正在等待獲批。

河南、山西、四川等地的省級城商行已完成設立。遼寧省級城商行尚未組建完成，按照此前測算，其資產規模總計將超過 1.2 兆元。

中國金融業格局改寫

《財經》雜誌指出，中國金融業格局正在改寫。

「頂層設計在過去注重金融機構的制度創新，例如農信社改農商行，村鎮銀行都是在此背景下產生；而當下更側重的是防範金融風險，優化、盤活存量機構。」多位監管人士與銀行從業者表示。

金融是經濟的鏡像。以城商行重組為例，與上一輪重組邏輯不同。當時宏觀經濟處於上升周期，城商行重組主基調是「放」，淡化區域，完善治理，提升能力，做大做強。

當前經濟結構調整，宏觀經濟換擋，新一輪城商行重組主基調為「收」，重心是回歸本源，專注主業，處置風險，提升品質。

近年來，雖然銀行業積極處置金融不良資產，謹慎經營，但經濟換擋期的「陣痛」，伴隨著三年疫情衝擊，高風險銀行依然超過 300 家。

在中央金融工作會議上，「風險」一詞在通稿中出現了 19 次。中共指出：「經濟金融風險隱患仍然較多」，要求「及時處置中小金融機構風險」。

某資深人士認為，不同類型銀行的定位進一步得到明確：國有大型銀行是金融業的基石，省級城商行服務城市，省聯合銀行或農商行立足縣域、深耕基層，有特色的中小銀行也會被保留。問題銀行及平庸銀行將進一步出清。

問題小銀行退場

村鎮銀行改革大致分為以下幾種：

其一，解散，實現市場化退出，並將存貸款業務全部清零，或其全部業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務由吸收行承繼；

其二，將村鎮銀行改制為其他類型銀行的分支行；

其三，增加主發起行對村鎮銀行持有的股份

「這世界變化快」，崔健的歌詞同樣可以套用在金融業。2018 年 9 月，金融監管部門展開首批「多縣一行」制村鎮銀行試點，到了 2020 年底，監管機關卻開始提示村鎮銀行的風險。

「最初意圖是好的，目的是為村、鄉、縣服務。但當時有些銀行沒有動力去做，監管和地方政府做了推動，某些區域開始出現大躍進。成立銀行需要股本，在放鬆資質審核下，一些以『套取銀行資金』為目的的社會資本也進入了，這就埋下了禍根。當然，並不是所有的村鎮銀行都表現差，那些堅持初心的村鎮銀行依然活得很好。」一位中小銀行高層說。

另一位資深人士指出，當初制度寄予主發起行能確保機構安全營運、健康發展，但這一設計有問題。試想主發起行多是城商行和農商行，大多數自身能力都不強。

「監管部門早意識到了村鎮銀行的風險，不過它們的規模很小，當時將主要精力放在城商行和農信上。」上述銀行業資深人士表示。