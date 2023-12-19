港股腰斬 國際資金興趣下降 港交所首位女行政總裁面臨考驗

香港交易所在上周五（15 日）宣布，陳翊庭將接任下一任集團行政總裁，成為港交所首位女行政總裁。

據《第一財經》報導，港交所董事會在上周五宣布，集團行政總裁歐冠升已通知董事會，他在 2024 年 5 月任期結束後，不會尋求連任。陳翊庭的任命自 2024 年 5 月 24 日起生效，任期至 2027 年 5 月 23 日。

陳翊庭現年 54 歲，擁有香港大學法學學士學位及美國哈佛法學院法學碩士學位，在法律與金融服務方面擁有 30 多年的經驗。

她於 2020 年 1 月加入港交所，擔任上市主管，現任港交所聯席營運總監。她在加入港交所之前，曾於 2010 年至 2019 年期間擔任達維律師事務所合夥人，負責過香港和亞洲客戶。

陳翊庭曾在 2007 年至 2010 年期間擔任港交所上市科首次公開招股交易部主管，曾擔任香港特別行政區政府稅務委員會委員及香港金融發展局董事會成員。

「陳翊庭曾在 2007 至 2010 年在港交所負責 IPO 工作，那是香港 IPO 的黃金年代，而在歐冠升任內，香港 IPO 融資額在過去兩年大跌，我也期待新總裁上任能搞活 IPO 市場。」一位香港投行人士表示。

比起人事變更本身，市場無疑更關心港股萎靡、融資不振的頹勢能否有所改觀。

一方面，恒生指數近兩年跌幅逼近 50%；另一方面，二級市場的寒氣直接傳導至一級市場，香港 IPO 融資額亦縮水逾八成。還有美國過去兩年的激進升息，地緣政治局勢緊張（烏克蘭戰爭、以哈戰爭等），中國經濟放緩、疫情衝擊、行業政策調整等都加劇了這種頹勢，國際資本對香港市場的興趣下降，這對極度依賴國際資金的香港市場衝擊尤為劇烈。

今年以來，香港股市的流動性持續下降，日均交易額（ADT）從 2021 年第 1 季的高峰銳減約 55%，促使市場對降低印花稅的呼聲漸高。

今年 8 月底，香港政府宣布，成立「促進股票市場流動性專責小組」，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。

從 11 月 17 日起，香港市場的股票交易印花稅由按成交金額的 0.13% 雙向收取，下調為按成交金額的 0.1% 雙向收取（取整到元，不足 1 元按 1 元計）。

業界人士認為，印花稅仍有下降空間，美股的印花稅是零，而香港市場的流動性大致是美股的四分之一。「美股市場 40% 的交易量由電腦交易主導，香港市場由於印花稅過高，無法實現這種高頻交易。」上述投行人士說。

建銀國際首席港股策略師趙文利表示：「港股流動性低迷的底層原因是深層次和多方面的，並不是單靠調降印花稅一項政策就能解決，但在一攬子政策措施裡，調降印花稅又是繞不過去的問題，調降印花稅本身更多的是向市場表明一個呵護資本市場、歡迎國際資金的態度。」