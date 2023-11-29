〈陸港盤後〉港股跌破17,000點 台股正式超車港股

中國 A 股市場三大指數周三（29 日）收盤同步走低，港股收盤跌破 17,000 點，台股正式超車港股。

滬指周三收報 3,021.69 點，跌 0.56%。深成指收報 9,744.39 點，跌 0.91%。創業板指收報 1,917.90 點，跌 1.06%。

香港恒生指數周三收盤重挫 2.08%，報 16,993.44 點，恒生科技指數大跌 2.25%，報 3,910.24 點。

投資人高度關注台股周三是否能超越港股。台股周二收在 17,341.25 點，港股恒生指數在下午 2 時左右跌至盤中低點 17,303.82 點，終場收在 17,354.14 點。台股周三收盤報 17,370.56 點，正式超車港股。

中國多家銀行預料將密集邀集建商交流座談，可能是為後續融資支持做準備，擬定建商「白名單」，但這項利多似乎未能提振投資人的信心。

據《財聯社》報導，一名 TOP 10 建商人士表示：「我們了解到的初步消息是，除交行、建行，接下來還有多家銀行將與部分房企召開座談會。從近日一些銀行已召開座談會的情況來看，一方面是傳達監管層精神，另一方面也有調研的味道，或為後續如何展開房企融資支持做準備。」

一名指標性建商人士說，各大銀行應該是根據建商情況，並結合銀行自身情況，擬定自己的建商「白名單」。

「每家銀行風控要求不同，名單也不一樣，參與銀行座談的，應該在這家銀行『白名單』中。後續銀行召集房企座談會，預計名單既有差異，也可能會有重合。」上述人士指出。

近期已有三家銀行召集建商座談。11 月 27 日，交通銀行 (601328-CN) 與部分建商召開座談會；建設銀行 (00939-HK) 於 11 月 24 日召開支持建商合理融資需求銀企座談會；浙商銀行在 11 月 22 日與 20 多家建商座談。

銀企座談都談了些什麼呢？一名混合所有制 TOP10 建商人士表示，日前交行舉行建商座談會，所談內容主要是傳達中央精神，以及與貸款相關的「三個不低於」，支持建商的合理融資需求。

「銀行方面表示，將儘快落地相關精神，提到了『三個不低於』，但本次會議並沒有說明，銀行具體會從哪些方面對企業進行支持。不過，銀行方面在座談會上希望企業可以提出一些建議，並了解企業當下及未來一段的需求。這應該是銀行在為後續出台支持性指導意見和實施細則，做前期鋪墊工作。」前述混合所有制 TOP10 建商人士說。