〈陸港盤後〉京滬房市新政利多鈍化 A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周一（18 日）收盤齊跌，滬指跌 0.4%，北京和上海兩地上周同步宣布房市新政，但這項利多似乎未能提振投資人的信心。

滬指周一收盤跌 0.4% 報 2,930.8 點，深成指跌 1.13% 報 9,279.39 點，創業板指大跌 1.54% 報 1,820 點；兩市成交額合計人民幣 6,926 億元，「北向資金」淨流入 27.27 億元。

旅遊酒店、半導體、媒體、房地產等類股跌幅較大，零售、釀酒、食品飲料、石油、電力等族群走低，航運股則逆勢走高。

香港恒生指數周一收盤跌 0.97%，報 16,629.23 點，恒生科技指數跌 1.32%，報 3,730.66 點。

上海新政規定，首套住宅最低首付比率不低於 30%，房貸利率下調至 4.1%；二套房最低首付比重不低於 50%，房貸利率調降至 4.5%；在自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山六個行政區全域，二套房最低首付款比率不低於 40%，房貸利率降至 4.4%。

此外，上海重新定義普通住宅的標準，同時滿足以下條件者可享受普通住宅優惠措施：一是五層以上（含五層）的多高層住宅，以及不足五層的老式公寓、新式里弄、舊式里弄等；二是單套住宅建築面積在 144 平方公尺以下（含 144 平方公尺），取消認定標準價格因素。

據《第一財經》報導，李可（化名）負責上海一新建案的營銷工作，吳優（化名）則是上海一名二手房仲介，最近這幾天他們都忙到翻掉。

「14 號是個周四，原本就是普通的一天，到傍晚 5 點左右我們就準備盤一下當天的工作，總結完就可以下班了，結果 5 點 50 分左右，房市新政突然就來了，瞬間我們好幾個置業顧問的電話都被打爆了，都是前期的老客戶看到新政後趕緊來咨詢。」李可表示。

李可說：「周四傍晚接了七八個電話，基本都是三四個月前就到建案看過房的老客戶，這段時間持幣觀望、猶豫不決，一看到新政出台，就表示第二天還想到項目現場看看。周五這天上海大降溫，冷風冷雨，要是放在平時，肯定十分平淡，但是剛過去的這個周五，我們一天接待了 120 多組客，是平時兩到三倍的量。」

他還透露，不僅是到訪量瞬間上去了，簽約量也達到平時的兩倍，有些老客戶猶豫了好幾個月，結果周五當天就付定金簽約了。

這些客戶為什麼急著簽約？李可認為，關鍵是首付門檻降低了。

「我們建案品質屬於中高檔，有大量的改善型需求客戶，他們多是買二套房，過去上海的二套房非普宅首付達到 70%，以（人民幣）1,000 萬總房款計算，要購房者掏出 700 多萬的現金，這個門檻是相當高的；新政出爐後，二套房首付一下子降到四成，許多有一兩百萬缺口的客戶，立刻就看到了希望。」李可說。

吳優則表示，他們將這次新政歸納為「降首付、降利率、降稅費」九個字，以便讓客戶更加了解新措施。

吳優長期做市中心「老破小」的生意，過去一段時間，隨著掛牌量增大，交易難度驟增，很難成交。上海新政出爐的第一晚，吳優也接到不少客戶的電話。

吳優說：「其中有客戶是一對夫妻，他們之前看房很久，挑挑揀揀，這兩天就打算簽約了，定下一套內環內的老房子。」

新政規定，五層以上（含五層）的多高層住房，以及不足五層的老式公寓、新式里弄、舊式里弄等都算普通住宅，促使想買市中心「老破小」的首套置業剛需客多了起來。