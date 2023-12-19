〈美股盤後〉美股延續上漲動能 標普500逼近歷史高點 那指連八紅

美股延續上漲動能 標普500逼近歷史高點 那指連八紅 (圖:REUTERS/TPG)
美股延續上漲動能 標普500逼近歷史高點 那指連八紅 (圖:REUTERS/TPG)

美股周一 (18 日) 多半走高，擺脫聯準會 (Fed) 官員試圖打壓降息預期的影響。道瓊終場變化不大，但仍連續四個交易日創下收盤新高，那斯達克綜合指數連八個交易日上漲，標普 500 指數也逼近歷史高點，延續連漲七周的動能。

目前標普 500 距離 2022 年 1 月創下的歷史收盤新高僅差約 1.2%。通訊服務類股周一漲幅最大，達到近 1.9%。大型科技股方面，Meta(META-US) 收盤漲近 3%，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 漲 2.4%。

紅海的船隻襲擊事件頻傳，推動油價走高，並反過來提振能源股，標普 500 指數能源類股終場收高 0.76%。

高盛 (Goldman Sachs) 周一把對標普 500 指數的年底預測調升至 5,100 點，理由是 Fed 上周的鴿派轉向、更低的消費者物價，以及對實質利率下滑的預期。

聯準會 (Fed) 上周維持利率不變，且多數官員預期 2024 年至少降息三次後，投資人情緒出現正面轉變。美債殖利率下滑，美國 10 年期公債殖利率跌破 4% 水準。

不過，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一表示，他對上周 Fed 會議後的市場反應感到困惑，稱 Fed 成員不會對未來的具體政策進行推測性的辯論。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也試圖反駁市場對 Fed 的降息預期，稱下一個政策階段並非「何時降息」，而是需要維持限制性貨幣政策多久的時間，以確保通膨實現 2% 的可持續目標。

上述言論和紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 上周的說法互相呼應，後者稱降息不是 Fed 目前討論的話題。儘管如此，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，金融市場認為 Fed 在 3 月會議上降息 1 碼的機率為 63.4%。

經濟數據方面，美國全國住房營建商協會 (NAHB) 公布 12 月房屋市場指數自近一年低點回升至 37。隨著抵押貸款利率下滑，該指數為五個月來首次上升。

美國商務部將於本周四 (21 日) 發布第三季國內生產毛額 (GDP) 終值，隨後於隔日發布個人消費支出物價指數 (PCE) 報告，內容涵蓋收入成長、消費者支出以及最重要的通膨。

美股周一 (18 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數上漲 0.86 點，或 0.00%，收 37,306.02 點。
  • 標普 500 指數上漲 21.37 點，或 0.45%，收 4,740.56 點。
  • 那斯達克綜合指數上漲 90.89 點，或 0.61%，收 14,904.81 點。
  • 費城半導體指數下跌 13.22 點，或 - 0.32%，收 4,103.79 點。
  • NYSE FANG + 指數上漲 120.14 點，或 1.40%，收 8,731.71 點。
標普 500 指數 11 大板塊，由通訊服務和必需消費品類股領漲，房地產和公用事業股下跌。(圖: Finviz)
標普 500 指數 11 大板塊，由通訊服務和必需消費品類股領漲，房地產和公用事業股下跌。(圖: Finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王，僅蘋果獨黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.85%；Meta Platforms(META-US)漲 2.90%；Alphabet(GOOGL-US)漲 2.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.73%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.52%。

道瓊成分股漲多跌少。寶僑 (PG-US) 漲 1.54%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 1.46%；美國運通 (AXP-US) 漲 1.25%；麥當勞 (MCD-US) 漲 1.03%；波音 (BA-US) 跌 1.46%；高盛 (GS-US) 跌 1.08%；3M(MMM-US)跌 1.04%。

費半成分股多半走低。安森美半導體 (ON-US) 跌 2.21%；高通 (QCOM-US) 跌 1.03%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.02%；應材 (AMAT-US) 跌 0.98%；德儀 (TXN-US) 跌 0.72%；超微 (AMD-US) 跌 0.18%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.43%；博通 (AVGO-US) 漲 1.53%。

台股 ADR 僅聯電收跌。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.38%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.22%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.25%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.11%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收跌 0.85%。據外媒報導，因 Apple Watch 血氧功能涉及專利糾紛，蘋果將暫停在美國銷售兩款最新型號的智慧型手錶，即 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2。

上述決定是基於美國國際貿易委員會 (ITC) 在 10 月 26 日發布的兩項命令，蘋果表示，停售決定是為了配合 ITC，待其做出與醫療設備商 Masimo 的專利糾紛裁決。根據 ITC 政策，白宮有 60 天的時間決定是否駁回 ITC 的禁令。

美國鋼鐵 (X-US) 收盤飆漲 26%。日本最大鋼鐵公司日本製鐵 (Nippon Steel) 宣布將以 149 億美元價格收購美國鋼鐵，前者將在這筆全現金交易中，支付每股 55 美元價格，較美國鋼鐵周一收盤價溢價 10%。

Adobe(ADBE-US) 收盤漲近 2.5%。因面臨歐盟和英國反壟斷機構的監管阻礙，該公司擱置了和設計軟體業者 Figma 的收購交易，並向後者支付 10 億美元的終止費。知情人士表示，英國監管機構最近幾周要求 Adobe 提供補救措施，但遭到後者拒絕。

經濟數據
  • 美國 12 月 NAHB 房屋市場指數報 37，預期 36，前值 34
華爾街分析

U.S. Bank Wealth Management 首席股票策略師 Terry Sandven 表示，通膨似乎正在下滑，利率呈下降趨勢，而截至目前獲利狀況已經穩定下來，這對股市來說是個有利的背景。

儘管如此，Sandven 認為，由於目前的預期過高，新的一年的獲利預測可能會面臨一些疲軟的情況。「除了估值處在高檔外，潛在的企業獲利壓力也是影響我們對前景看法的因素之一，我們認為牛市和熊市之間的拉鋸，在新的一年仍將保持平衡。」

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「這是連漲七周的動能延續，反映出 Fed 確認他們可能會完成升息，且至少從 2024 年第二季之前開始降息。不過，樹不會一直長到天上，股市遲早會喘口氣，消化部分漲幅。」

Stovall 進一步補充，Fed 希望市場能以更謹慎的方式作出反應，同時也提醒，由於 Fed 仰賴經濟數據，無法保證投資人當前的想法會真的實現。

SPI Asset Management 總經理 Stephen Innes 發布報告稱：「既使 Fed 官員反對，利率期貨市場目前仍以 Fed 明年降息 150 個基點的預期進行定價，因此，近期美債殖利率和美元的跌勢，預估將在這一周為風險資產提供支撐。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主

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