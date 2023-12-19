〈紐約匯市〉美元兌歐元延續貶勢 日元在日銀會議前夕走軟

聯準會 (Fed) 上周暗示明年可能降息，持續打壓美元，美元兌歐元周一 (18 日) 下跌，延續上周跌勢。日本央行召開政策會議之前，日元走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.04%，至 102.51。

Fed 上周將政策利率維持在 5.25% 至 5.50% 不變，且官員們預測明年將降息 3 碼後，對 Fed 在明年 3 月降息 1 碼的機率激增。

對此，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一表示，Fed 未承諾會很快降息，而且市場對 Fed 的降息預期，與 Fed 的運作方式並不一致，他對股債市最近的走勢感到困惑，認為市場誤解了 Fed 想要傳遞的訊息。

除了古爾斯比以外，包含克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)、紐約聯準銀行威廉斯 (John Williams) 以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 在內，多位 Fed 官員近期均反駁市場對於 Fed 快速轉向降息的預期。

與此同時，7 位知情人士向路透表示，在 3 月會議之前，預估歐洲央行 (ECB) 決策者不會改變對於維持高利率的立場，央行不太可能在 6 月之前降息。歐元升近 0.3% 至 1.0923 美元。

FOREX.com 及 City Index 全球研究主管 Matthew Weller 表示：「時間會證明 ECB 是否會被迫比原先希望的還要更快、更大幅降息，但顯然市場反對『讓高利率持續更長一段時間』的口號。」

日元周一回落，下跌 0.42% 至 142.74 日元兌 1 美元。日本央行即將在本周召開政策會議，本次會議對於確立央行何時結束超寬鬆政策立場的時間點來說至關重要。

在歷經數周震盪後，市場目前仍難以掌握日本央行將在何時取消負利率政策。日銀總裁植田和男本月稍早的言論，一度帶動日元大幅上揚，直到後來有消息指出，日本央行不太可能在這個月做出政策更動，日元走勢隨後出現逆轉。

無論如何，自 11 月觸及近 152 日元，下探數十年低點以來，日元兌美元已升值約 6%。交易員愈來愈相信，日銀低利率政策對日元造成的壓力不會持續太久。

CMC 市場策略師 Michael Hewson 表示：「這種情緒轉變無疑會受到日本央行歡迎，並在一定程度上，幫助央行應對日元在利率決議發布前的疲軟狀況。」

其他貨幣方面，通常被視為風險偏好風向球的澳幣和紐幣，周一走勢大致持平，澳幣微升 0.07% 至 0.6705 美元，紐幣也升 0.07% 至 0.6210 美元，均接近 5 個月高點。

英鎊延續貶勢，下跌 0.22% 至 1.2645 美元。

截至台灣時間周二 (19 日) 約 6:00 價格: