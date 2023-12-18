避免遭葉門無人機襲擊 英國石油跟進同業 停止紅海航線

在葉門胡塞武裝分子對船隻進行一系列襲擊後，英國石油公司 (BP-US) 成為最新一家暫停通過蘇伊士運河的公司。

英國石油公司周一 (18 日) 發表聲明表示，員工的安全是其首要任務，「有鑑於紅海航運安全狀況不斷惡化，英國石油公司決定暫時停止所有通過紅海的運輸。」「我們將根據該地區情況的發展，持續檢討這項預防性暫停。」

由於無人機威脅，航運巨頭地中海航運 (MSC)、赫伯羅特 (Hapag-Lloyd)、達飛輪船 (CMA CGM) 和馬士基 (Maersk) 也都宣布暫停紅海航線，這意味著它們暫時放棄進入歐洲和亞洲之間中東和北非之間的關鍵航線。

分析師表示，此舉可能會對全球供應鏈造成重大衝擊。

航運雜誌《Lloyd"s List》主編米德 (Richard Meade) 在英國石油公司 (BP) 宣布暫停航線前表示，如果當前和預期的所有改道都持續下去，「就對供應鏈的影響而言將會是相當震撼」。

航運業無法避免陷入以色列與哈馬斯戰爭引發的地緣政治緊張局勢。伊朗支持的胡塞武裝發誓要繼續襲擊以色列和前往以色列的船隻，直到對加薩走廊的「侵略」停止。蘇伊士運河穿過埃及，南部與以色列接壤。

周一也傳出最新遭襲事件，美國官員表示，一艘化學品和石油產品油輪 M/V Swan Atlantic 在紅海南部遭到從胡塞武裝控制領土發射的多枚砲彈襲擊。

為了應對這些攻擊，美國預計將宣布與阿拉伯國家合作擴大海上保護部隊。

對米德來說，現在「絕大幅度上取決於」海軍保護，「該地區有大量海軍駐守，一直都有海軍護航的討論。但這與 10 年前部署海軍護航艦試圖解決索馬里海盜問題的情況不同，規模要大得多。」

米德表示，此外，空中襲擊的威脅需要「海軍持續駐留，並配備相當先進的反無人機設備」。目前還不清楚這些提議是否足以讓企業改變想法，以及多久會扭轉局面。

蘇伊士運河管理局總經理拉比周日在網路上發布聲明表示，運河交通「正常」，「我們正密切關注紅海持續緊張局勢對蘇伊士運河航行的影響。」

聲明補充說，自 11 月 19 日以來，只有 55 艘船改道通過好望角，而有 2128 艘船通過蘇伊士運河。