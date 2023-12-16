CBO估美國通膨率2024年降到2.1% 比Fed預測更樂觀

美國無黨派機構「國會預算辦公室」(CBO) 預估，美國明、後兩年通膨率將更加接近聯準會 (Fed) 的 2% 目標。

CBO 周五 (15 日) 公布半年一度的經濟預測，2024 年以個人消費支出 (PCE) 物價指數衡量的通膨率，可能從今年的 2.9% 下降到 2.1%，但 2025 年略為回升至 2.2%。

此外，若剔除食品和能源後，2024 年的核心 PCE 通率將從今年的 3.4% 降到 2.4%，2025 年續降至 2.3%。最新預測涵蓋截至 12 月 5 日的經濟情勢。

CBO 對 2024 年 PCE 通膨 2.1% 的最新預測，比 Fed 本周稍早公布的最新看法樂觀：2024 年 PCE 通膨估從今年的 2.8% 降到 2.4%。另外，也比彭博訪調經濟學家預估的 2.5% 樂觀。

CBO 表示，物價壓力減輕的原因包括供給面改善、房租價格漲勢減緩，以及消費者支出暫歇。

白宮經濟顧問：通往軟著陸的道路變寬廣

美國財長葉倫周三曾說，預估到明年年底前，通膨率將達到 Fed 的 2% 目標。她發言過後不久，Fed 宣布利率連三凍，且暗示明年可能降息三次。

白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會 (NEC) 主任布蘭納德 (Lael Brainard) 周五表示，近期經濟數據擴大了美國通往經濟軟著陸的道路，愈來愈多證據顯示通膨將持續降溫。她先前曾任 Fed 副主席。

通膨是最能挑起美國選民焦慮的經濟議題，準備角逐 2024 年連任的現任總統拜登，民調支持率就受經濟表現拖累。彭博新聞 / Morning Consult 周四公布的民調顯示，七個搖擺州選民被問到比較相信誰掌舵下的美國經濟時，前總統川普以 51% 支持率，領先拜登的 33%。

布蘭納德表示，拜登政府仍在尋找能夠降低成本的方法，將利用已簽署的法案對抗物價上漲，也將持續落實法規執行，包括鎖定某些企業哄抬物價的行為。

CBO 更新失業率、GDP 預測

在經濟成長方面，CBO 預估今年國內生產毛額 (GDP) 成長 2.5%，從 7 月預估的 0.9% 大幅上修，2024 年成長率減緩至 1.5%。2025 年因為有低利率和金融情勢改善的支撐，GDP 成長率可望再回升到 2.2%。

就業市場預料隨著需求下滑而降溫，2024 年失業率可能從今年第 4 季的 3.9% 攀升至 4.4%，2025 年大致維持在此水準。