〈美股早盤〉聯準會官員試圖降溫 三大指數早盤小漲

在連漲 7 周之後，美股周一 (18 日) 早盤道瓊指數上漲 0.09%，標普 500 指數上漲 0.24%，那斯達克指數上漲 0.05%，費半下跌 0.18%。

美股上周繼續上漲，標普 500 指數寫下自 2017 年以來最長的連漲周數，道瓊指數、那斯達克 100 指數紛紛創下歷史新高。標普本月已上漲 3.3%，道瓊及那斯達克指數分別上漲 3.8% 及 4.1%。

在通膨降溫之際，聯準會上周公布的點陣圖顯示，官員預計 2024 年會有 3 次降息，幫助投資人情緒出現正面轉變。

儘管聯準會主席鮑爾會後釋出鴿派訊息，但兩名官員隨後出面「滅火」。紐約 Fed 分行總裁威廉斯表示，關於明年 3 月降息的言論「為時過早」，「我們並沒有真的認真討論降息」。

明年 FOMC 票委、亞特蘭大 Fed 分行總裁博斯蒂克表示，他將對過早降息持謹慎態度。他說，他希望在降低借貸成本之前，確保通膨得到完全控制，避免出現「意外」。

由於無人機威脅，航運巨頭地中海航運 (MSC)、赫伯羅特 (Hapag-Lloyd)、達飛輪船 (CMA CGM) 和馬士基 (Maersk) 都宣布暫停紅海航線，英國石油周一加入其中，這意味著它們暫時放棄進入歐洲和亞洲之間中東和北非之間的關鍵航線。分析師表示，此舉可能會對全球供應鏈造成重大衝擊。

截至台北時間周一 22 時許：

道瓊指數上漲 33.36 點或 0.09%，暫報 37338.52 點

那斯達克上漲 7.19 點或 0.05%，暫報 14821.11 點

標普 500 上漲 11.23 點或 0.24%，暫報 4730.42 點

費半下跌 7.24 點或 0.18%，暫報 4109.77 點

台積電 ADR 上漲 0.20% 至每股 102.75 美元

十年期美債殖利率變化不大，至 3.91%

紐約輕原油上漲 2.37%，至每桶 73.12 美元

布蘭特原油上漲 2.53%，至每桶 78.49 美元

黃金上漲 0.3%，至每盎司 2025.92 美元

美元指數下跌 0.13%，至 102.43

焦點個股：

美國鋼鐵 (X-US) 上漲 26.09%，報 49.59 美元

日本新日鐵製鐵公司周一表示將收購美國鋼鐵公司 (U.S. Steel)(X-US)，交易價值 149 億美元 (含債務)。幾個月前，美國鋼鐵公司宣布待價而沽。

每股 55 美元的報價較美國鋼鐵公司上周五 (15 日) 收盤價溢價約 40%，也較該公司 8 月 11 日宣布戰略審查程序之前的收盤價溢價 142%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.07%，報 195.46 美元

媒體報導，中國有更多政府機關和國營企業，要求員工不得攜帶蘋果 iPhone 和等外國廠牌手機到工作場合，範圍至少涵蓋八個省份。

中國從 9 月就傳出禁止官員把 iPhone 等外國廠牌手機帶入政府機關，但當時影響範圍僅限北京和天津一小部分政府機關，員工被告知把外國廠牌手機留在家中，不得帶到工作場所。

如今報導指出，「包含繁華沿岸地帶，至少在八個省份，有多家國營企業和政府部門在過去一、兩個月內，曾指示員工使用中國本土品牌的手機。」

蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 5.3%，報 8.40 美元

蔚來在港股盤後於港交所公告，已與 CYVN Holdings 透過其聯屬公司 CYVN 訂立股份認購協議，CYVN Holdings 是總部位於阿布達比的專業投資機構，聚焦先進、智能移動出行領域進行投資。

根據股份認購協議，CYVN 將投入現金總額 22 億美元，以每股股份 7.50 美元的購買價認購 2.94 億股公司新發行 A 類普通股。12 月投資交易完成後，CYVN 將實益持有蔚來汽車已發行及發行在外股份總數的約 20.1%。CYVN 還將有權向蔚來董事會提名兩名董事。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

匯豐銀行首席多元資產策略 Max Kettner 指出，從市場角度來看，通膨放緩、成長預期較低以及成長動能完好無損，是一個很好的組合。然而，由於美國的近期成長和獲利預期仍然疲軟，他認為，應該以更謹慎的態度看待 2024 年。

由柯斯汀 (David Kostin) 領導的高盛團隊在最新報告中寫道，聯準會上周轉向鴿派，加上消費者物價下跌，將導致實質殖利率下降，同時支撐股票估值。他們表示：「股市已經對積極的經濟活動進行定價，但現在反映出更加強勁的前景。」

柯斯汀現在預計標普 500 指數到明年年底將達到 5100 點，與美國銀行和奧本海默資產管理公司等華爾街同行一樣，預計 2024 年將創下新高。