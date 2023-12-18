鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.7元，預估目標價為138.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.7元，其中最高估值6.9元，最低估值6.48元，預估目標價為138.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.9
|8.35
|9.48
|最低值
|6.48
|6.75
|7.6
|平均值
|6.66
|7.49
|8.65
|中位數
|6.7
|7.38
|8.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|153,802,060
|182,075,000
|202,547,000
|最低值
|151,600,000
|161,655,910
|171,249,830
|平均值
|152,538,390
|169,437,970
|187,514,830
|中位數
|152,417,000
|169,844,000
|191,435,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.19
|6.01
|4.31
|4.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
|177,954,166
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。