鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至6.7元，預估目標價為138.5元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.7元，其中最高估值6.9元，最低估值6.48元，預估目標價為138.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 6.9 8.35 9.48
最低值 6.48 6.75 7.6
平均值 6.66 7.49 8.65
中位數 6.7 7.38 8.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 153,802,060 182,075,000 202,547,000
最低值 151,600,000 161,655,910 171,249,830
平均值 152,538,390 169,437,970 187,514,830
中位數 152,417,000 169,844,000 191,435,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 6.19 6.01 4.31 4.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		 173,456,216 164,827,947 157,133,623 177,954,166

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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