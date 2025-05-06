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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為95元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.62元下修至8.35元，其中最高估值9.94元，最低估值7.09元，預估目標價為95元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.94(9.94)9.2110.44
最低值7.09(7.89)7.379.11
平均值8.48(8.64)8.449.77
中位數8.35(8.62)8.579.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值392,044,000421,276,000372,015,300
最低值284,445,000312,550,000210,558,210
平均值343,542,420364,964,200291,286,750
中位數345,297,000364,477,710291,286,750

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.774.83.5412.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		347,463,495167,798,693259,458,299485,832,177

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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