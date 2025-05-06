鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.35元，預估目標價為95元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.62元下修至8.35元，其中最高估值9.94元，最低估值7.09元，預估目標價為95元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.94(9.94)
|9.21
|10.44
|最低值
|7.09(7.89)
|7.37
|9.11
|平均值
|8.48(8.64)
|8.44
|9.77
|中位數
|8.35(8.62)
|8.57
|9.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|392,044,000
|421,276,000
|372,015,300
|最低值
|284,445,000
|312,550,000
|210,558,210
|平均值
|343,542,420
|364,964,200
|291,286,750
|中位數
|345,297,000
|364,477,710
|291,286,750
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.77
|4.8
|3.54
|12.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|347,463,495
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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