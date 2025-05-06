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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至30.96元，預估目標價為885元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.45元上修至30.96元，其中最高估值33.17元，最低估值27.65元，預估目標價為885元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.17(32.5)41.5849.35
最低值27.65(27.65)27.9946.97
平均值30.81(30.49)36.9548.16
中位數30.96(30.45)37.7948.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值172,685,100206,980,830244,712,090
最低值121,008,000129,509,000229,167,770
平均值158,267,160182,653,730236,939,930
中位數162,351,000189,805,510236,939,930

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.4915.9914.648.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,424,74484,188,42677,205,22359,598,681

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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