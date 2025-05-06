鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至30.96元，預估目標價為885元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.45元上修至30.96元，其中最高估值33.17元，最低估值27.65元，預估目標價為885元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.17(32.5)
|41.58
|49.35
|最低值
|27.65(27.65)
|27.99
|46.97
|平均值
|30.81(30.49)
|36.95
|48.16
|中位數
|30.96(30.45)
|37.79
|48.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|172,685,100
|206,980,830
|244,712,090
|最低值
|121,008,000
|129,509,000
|229,167,770
|平均值
|158,267,160
|182,653,730
|236,939,930
|中位數
|162,351,000
|189,805,510
|236,939,930
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.49
|15.99
|14.64
|8.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,424,744
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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