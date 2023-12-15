【量大強漲股整理】選舉將至，台電強韌電網計畫下，該鎖定那些潛力股?

美股四大指數全收高，帶動台股今日開高，惟盤中賣壓湧現，尾盤 (2330-TW) 台積電，拉尾盤，終場上漲 20.76 點，指數收在 17673.87 點，成交量 4392.07 億元。

看一下三大法人: 外資買超 211.7 元；自營商賣超 48.43 億元；投信賣超 4.9 億元；三大法人合計買超 158.37 億元。

台股早盤指數衝上 17743.54 點，再創今年新高點，午盤過後因【富時成分股調整】賣壓湧現，高低點震幅百點，今日收量增十字黑 k 棒，上週周線止步連五紅後，今日周線再度收紅，本周上漲 289.88 點；市場資金聚焦在鋼鐵股、航運三雄、記憶體、矽晶圓，四大族群；大盤多方點火，進入由多方控盤格局持續穩居 17650 點高檔之上，研判大盤在明年的大選前，台北股市將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群表態，加上熱錢持續偏多，台美皆維持利率不變，有助外資買盤力道有望更大，多頭行情可望延續到 2024 年元月。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，開高後震盪撐盤，但尾盤急拉四元，收 585 元、(2454-TW) 聯發科，看好旗艦天璣 9300 動能十足，加上長線聯發科還具有 Google、蘋果等想像題材，收盤上漲 3.11%，離千元也僅差一步之遙；佳螢通通領先市場預告在前面!

(3008-TW) 大立光，下跌 20 元，收盤 2670 元，成交量萎縮爲 1801 張；AI 群族，(2356-TW) 英業達，開高後急速翻黑，收盤下跌 6.38%，成交量放大到 39 萬張，爲今天個股之冠、拖累 (2376-TW) 技嘉、(3231-TW) 緯創、(2301-TW) 光寶科、(2382-TW) 廣達，走弱，但 (6669-TW) 緯穎，走勢盤堅，則逆勢收紅；航運股， (2603-TW) 長榮、 (2609-TW) 陽明、 (2615-TW) 萬海，則收平盤之上；矽晶圓活潑，(6448-TW) 環球晶，再創波段新高，(3532-TW) 台勝科，近期高股息 ETF 買盤湧入大買，買盤強勁，尾盤拉漲停。

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【上市量大上漲股】

(2032-TW) 新鋼

(2014-TW) 中鴻

(2031-TW) 新光鋼

(3533-TW) 嘉澤

(2028-TW) 威致

(2007-TW) 燁興

(2038-TW) 海光

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(2017-TW) 官田鋼

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(2020-TW) 美亞

(2002-TW) 中鋼

(2603-TW) 長榮

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【強勢股量大上漲股】

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(6683-TW) 雍智科技

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(2230-TW) 泰茂

(5009-TW) 榮剛

(5483-TW) 中美晶

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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