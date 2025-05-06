鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至6.3元，預估目標價為71.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.34元下修至6.3元，其中最高估值6.93元，最低估值5.08元，預估目標價為71.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.93(7.94)
|7.21
|6.99
|最低值
|5.08(5.08)
|5.46
|6.23
|平均值
|6.24(6.4)
|6.43
|6.61
|中位數
|6.3(6.34)
|6.37
|6.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|536,391,600
|579,513,310
|445,959,580
|最低值
|330,732,000
|350,409,000
|445,959,580
|平均值
|415,257,260
|455,861,880
|445,959,580
|中位數
|427,233,000
|454,291,000
|445,959,580
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.29
|3.24
|2.58
|10.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|357,716,917
|304,172,639
|341,433,658
|625,962,605
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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