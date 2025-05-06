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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估下修至6.3元，預估目標價為71.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 18:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.34元下修至6.3元，其中最高估值6.93元，最低估值5.08元，預估目標價為71.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.93(7.94)7.216.99
最低值5.08(5.08)5.466.23
平均值6.24(6.4)6.436.61
中位數6.3(6.34)6.376.61

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值536,391,600579,513,310445,959,580
最低值330,732,000350,409,000445,959,580
平均值415,257,260455,861,880445,959,580
中位數427,233,000454,291,000445,959,580

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.293.242.5810.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		357,716,917304,172,639341,433,658625,962,605

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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