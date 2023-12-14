一文掌握Fed最新決策：明年至少降息三次、下調通膨預測、聚焦降息時間點

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 宣布將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間不變，並發出迄今為止最明確的信號，即明年將展開一系列降息，意味著過去一年多來的激進升息行動或許已經結束。

聯準會最新利率聲明與鮑爾記者會重點摘錄如下：

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) (圖: REUTERS/TPG)

重點一：明年至少降息三次

本次會議上，Fed 官員們一致同意將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間，為 2001 年來最高水準，且點陣圖顯示，這次是決策者們自 2021 年 3 月以來，首次預測不會再進一步升息。

從點陣圖來看，多數 Fed 官員們預估 2024 年將至少降息 75 個基點 (3 碼)，高於 9 月給出的預測。雖然 2024 年底的聯邦基金利率中位數預估值為 4.6%，但官員們之間的預期差異仍大，有八位官員預測明年降息幅度將少於 3 碼，五位預期降息幅度會大於 3 碼。

(圖: Fed 官網)

儘管如此，鮑爾強調這些預測並非事先設定的計畫，雖然不太可能進一步升息，但決策者還沒準備好排除進一步升息的選項，以便在需要時平抑物價再起的壓力。

鮑爾說：「人們普遍認為政策利率可能已經達到，或是很接近本輪緊縮周期的高峰。我認為我們不太可能再升息，但我們不會排除這種可能性。」

本次會後聲明也凸顯出 Fed 語調上的轉變。官員們表示將繼續觀察一系列數據和事態發展，看看「任何」額外 (any additional) 的緊縮政策是否是適當的，FOMC 11 月聲明並未出現這個詞。

FOMC 委員坦承，通膨在過去一年已有所緩解，但仍處在高檔。此外，多數成員現在認為物價成長風險大致上已趨於平衡。

重點二：上調今年經濟成長、調降至 2026 年通膨預測

最新經濟預測摘要 (SEP) 顯示，美國今年實質國內生產毛額 (GDP) 成長率估達 2.6%，高於 9 月時預測的 2.1%，失業率持平 3.8% 不變。

通膨方面，今年個人消費支出物價指數 (PCE) 成長率估為 2.8%，低於此前預測的 3.3%，核心 PCE 成長率也從此前的 3.7% 調降至 3.2%。

展望 2024 年，實質 GDP 成長率估為 1.4%，略低於 9 月時預測的 1.5%，失業率估 4.1%，同於先前預測，PCE 與核心 PCE 成長預估值同為 2.4%，均低於先前預期。

(圖: Fed 官網)

重點三：不用等到經濟衰退就能降息

鮑爾會後警告，即使今年美國經濟表現強勁，衰退的可能性還是存在。他說：「認為當前經濟陷入衰退的想法沒什麼根據，但明年陷入衰退的可能性總是存在的。無論經濟狀況如何，這都是機率問題，始終具有可能性。」

不過，鮑爾也稱，即使美國經濟沒有在 2024 年陷入衰退，Fed 也願意降息。他說：「這可能只是經濟正在走向正常化、不需要收緊政策的跡象。」

降息時間點是下一個問題

鮑爾指出，抗通膨之戰尚未結束，但在通膨和勞動力市場都出現降溫跡象的情況下，決策者將開始討論寬鬆政策。

他說：「關於何時開始放寬政策才適當的問題，已開始浮現在人們眼前，這顯然是全世界都在討論，也是我們在今日會議上所談到的話題。我認為大家普遍預期這將成為我們未來討論的一個主題。」

重點四：勞動力市場終於進入「甜蜜點」

鮑爾說：「整體而言，勞動力市場的進展非常積極。對於勞工們來說，現在是找到工作並獲取穩定工資增長的好時機。」

鮑爾表示，就業成長依舊強勁，但考量到人口成長和勞動參與率，就業成長正在回落到更加持續性的水準。「勞動力嚴重短缺的時代已經過去了。在很長一段時間內，工資成長率仍高於 2% 的目標水平，但已逐漸降溫。」

市場反應

消息公布後，美股漲勢進一步擴大，道瓊指數收盤大漲 512 點，首次站上 37,000 大關，標普 500 和那指雙雙收紅逾 1.3%，且標普重返 4,700 點關卡，費半則收漲近 1.6%，創去年 1 月以來最高。10 年期美國公債殖利率跌至 4.03%。美元指數貶至兩周低點。

華爾街看法

Global X 投資長 Jon Maier 表示，Fed 即將降息的跡象反映出，就央行的目標來說，美國經濟已處在更好的位置。「市場正在慶祝 Fed 的政策更貼近市場，不只是針對 Fed 按兵不動的決定，似乎也是對符合 Fed 長期目標的經濟表現表示讚揚。」

高盛資產管理固定收益和流動性解決方案全球聯席主管 Whitney Watson 認為，Fed 的降息循環可能始於 6 月，屆時將降息 25 個基點，到明年底，政策利率將來到 4.25% 至 4.5% 的目標區間。

聯博資產管理 (AllianceBernstein) 資深經濟學家 Eric Winograd 稱：「雖然我認為市場反應過度誇大，但方向是正確的。在本輪周期，Fed 首次在合理預測範圍內打開降息之門，這一點意義重大。」

AXS Investments 執行長 Greg Bassuk 表示：「Fed 今年提前送出節日大禮。投資人正在接受 Fed 情緒更鴿派的轉變。我們認為帶動情緒變化的因素包含本周的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI)，兩者的走向與通膨下行軌跡一致，這讓 Fed 對其鷹派行動已開始實現目標感到更有信心。」