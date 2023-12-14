葉倫：美國通膨率可能在2024年底前降到2%附近

美國財長葉倫表示，隨著通膨減緩並幫助經濟平穩運作，聯準會 (Fed) 開始考慮降息有其道理。她預測通膨將持續下降，而且在 2024 年底之前，可望降到接近 2% 的區間。

葉倫周三 (13 日) 接受 CNBC 訪問時說：「隨著通膨下降，某方面來說，很利率很自然也會跟著下降一些，因為實質利率反而會上升，導致金融情勢趨緊一些。」

利率對經濟的影響取決於通膨水準。當通膨率下降，政策利率就算持平，對經濟造成的限制也會增加。

葉倫預測通膨率將在 2024 年底之前，降到接近 2% 的區間。

美國周二公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.1%，符合市場預期，核心 CPI 年增率連續第二個月保持在 4%，仍遠高於 Fed 的 2% 目標。

葉倫說：「Fed 必須思考金融情勢路徑，是否和他們希望保持轉著陸路徑的目標一致。但他們有兩種風險需要控制：一個是通膨不如他們所料想的回到目標，另一個是經濟變得過於疲弱。」

葉倫受訪之際，Fed 決策會議進入第二天。Fed 最終決議維持利率在 5.25-5.50%，但暗示明年將降息至少三次，決策聲明指出，過去一年來通膨有所減緩、失業率並未大幅上升，經濟成長降溫，將視經濟發展研判是否需要「任何的」(any) 進一步政策緊縮——這個 11 月聲明不存在的新用詞，似乎代表 Fed 語調轉鴿。

根據 Fed 周三公布的經濟預測摘要，通膨將持續減緩，2024 年個人消費支出 (PCE) 通膨估為 2.4%，2025 年為 2.1%，2026 年為 2.0%。

Fed 主席鮑爾在會後記者會中表示，相信利率已經達到或接近達到本次升息周期的高峰，在適當情況下，準備進一步收緊政策。同時，Fed 將保持緊縮政策，直到對通往 2% 通膨目標的路徑有信心。