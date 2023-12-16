葉門反政府組織攻擊加劇 兩大貨櫃航運巨頭宣布停駛紅海

葉門反政府組織「青年運動」(Houthi) 頻頻攻擊行經紅海的商船，促使全球兩大貨櫃航運公司宣布暫停所有紅海航線，為全球供應鏈再添風險。

馬士基 (Maersk) 和赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 周五 (15 日) 表示，在船隻遭到襲擊後，他們將暫停所有通過紅海的貨櫃船運輸，改繞道非洲。

全球第二大貨櫃航運公司馬士基透過聲明表示，已指示前往紅海南部入口的船隻暫停航行，直到另行通知。該公司旗下貨輪「馬士基直布羅陀號」周四 (14 日) 航向沙烏地阿拉伯港口途中，遭遇青年運動的飛彈攻擊。

馬士基宣布不久後，德國航運巨頭赫伯羅德也宣布暫停紅海航線直到周一 (18 日)，之後再決定停駛 + 的時間。

曼德海峽 (Bab al-Mandab) 是連接印度洋和紅海的狹窄水道，任何使用蘇伊士運河作為亞洲和歐洲之間捷徑的船隻，都必須經過此處。馬士基表示，繞道非洲將使貿易路線增加數千英里，進而推高燃料費用並延遲交貨時間。

上述決定將加重對美國及其盟國的壓力，要求改善全球最重要貿易航線的安全，避免破壞全球經濟復甦。

白宮國家安全委員會發言人 Eduardo Maia Silva 表示。美國將持續考量各種選項，並採取協調一致的多邊行動，來應對紅海這些令人難以接受的威脅和攻擊。」

為了抗議以色列轟炸加薩，「青年運動」武裝份子不斷攻擊行經紅海的商船，尤其是被他們認定和以色列有關係的船隻。

經濟風險

目前還不清楚馬士基和赫伯羅德將停駛多久，但這項決定已凸顯出攻擊行動的嚴重性，以及潛在的經濟破壞性。馬士基擁有一支由 300 多艘貨櫃船組成的船隊，根據 Clarkson Research Services 數據，赫伯羅德排名全球第八。

出口及國際貿易協會 (Institute of Export & International Trade) 會長 Marco Forgione 表示，目前全球貿易約 12% 仰賴蘇伊士運河，5% 仰賴遭遇乾旱打擊的巴拿馬運河。它們對國際貿易流動來說非常重要，若無法順利運行，船舶延誤或是船隻停靠在錯誤地點所造成的損失和供應鏈中斷，將產生巨大的骨牌效應。