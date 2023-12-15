紐約Fed行長威廉斯 : 聯準會目前並未真正討論降息

紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯 (John Williams) 周五 (15 日) 表示，降息不是 Fed 目前討論的話題。

他表示，「我們現在並不是真的在談論降息。」「我們非常關注擺在我們面前的問題，正如鮑爾主席所說，我們的貨幣政策是否達到充分限制性的立場，以確保通膨回落至 2%？這就是擺在我們面前的問題。」

聯準會周三 (13 日) 連續第三次維持關鍵利率穩定，並為 2024 年及以後的多次降息奠定了基礎。

聯準會發布的預測顯示，到 2024 年底，央行將把利率中位數削減至 4.6%，將較目前 5.25%-5.5% 的目標區間降低 4 個百分點。

威廉斯表示，聯準會將繼續靠數據決定方向，如果通膨緩和的趨勢逆轉，聯準會就準備再次收緊政策。

他說：「就足夠的限制而言，我們看來已經達到或接近這一水平，但情況可能會發生變化。」「我們在過去一年中了解到的一件事是，數據可能會以令人驚訝的方式發生變化，如果通膨的進展要停滯或逆轉，我們需要準備好進一步收緊政策。」

聯準會預計其最偏好喜歡的通膨指標、核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，將在 2024 年降至 2.4%，到 2025 年進一步降至 2.2%，並最終在 2026 年達到 2% 的目標。該指標 10 月年增 3.5%。