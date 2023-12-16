〈能源盤後〉紅海運輸風險陡升 原油8周來首見周線上升

國際油價周五 (15 日) 下跌，但收盤脫離盤中低點令本周仍上漲，美國基準 WTI 原油和全球基準 Brent 原油 8 周來首見周線上升。

在聯準會 (Fed)官員試圖撤回 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周稍早的鴿派言論後，美元走漲，早盤油價出現較大跌幅。但葉門胡塞叛軍對穿越紅海的船隻發動攻擊，增加了石油和其他貨物運輸中斷的可能性，為油價提供一些支撐力。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 15 美分或 0.2%，收每桶 71.43 美元，本周 WTI 油價上漲 0.3%。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 6 美分或近 0.1%，報每桶 76.55 美元，本周 Brent 油價上漲 0.9%。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.14 美元，本周漲近 4.3%。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.62 美元，本周上漲 1.5%。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.1%，收每百萬 Btu 2.49 美元，但本周下跌 3.5%。

市場驅動力

根據《路透社》和《彭博社》周五報導，丹麥航運公司 A.P. Moeller-Maersk 稱將暫停通過紅海的所有貨櫃運輸，恢復日期另行通知，並運輸路線繞道非洲，因在胡塞叛軍威脅下，其船隊面臨的風險不斷上升。

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，紅海是海上原油流動的熱點地區之一，約佔全球總量的 10%。然而，雖然紅海航線若遭封鎖確實會造成混亂，但遠不如封鎖伊朗附近的霍爾木茲海峽造成的危害那樣大，因為後者將沒有可行的替代方案。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，目前市場關切的是這些船舶的保險成本上升。「顯然，石油供應面臨的風險很大，儘管到目前為止，大多數襲擊都是針對貨船而非石油相關的船隻。但由於紅海船舶持續面臨高風險，如果油輪遭到攻擊，不用太多，市場就會看到油價飆升。」Flynn 說。

本周 WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均上漲。

Third Bridge 全球行業分析師主管 Peter McNally 表示，美國庫存下降、經濟數據走強以及 11 月 OPEC 減產合規性提高，這些因素結合在一起，是本周推升油價的亮點。「然而，持續存在的季節性挑戰迫使 OPEC 持續減產至 2024 年第一季底，所以 OPEC 的舉措是否足以阻止庫存增加趨勢仍有待觀察。」

油價壓力

紐約 Fed 主席 John Williams 表示，現在討論是否降息還太早，「我們現在並不是真的在談論降息。」此評論令周五早盤油價走低，因這與鮑爾周三表示「Fed 官員開始討論何時降息」的言論相反。

CMC 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，周三美股因鮑爾立場轉向而興奮不已，但 Williams 對市場對明年 3 月降息的預期大潑冷水，並敲響了「警鐘」。