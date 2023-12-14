〈美股早盤〉Fed降息訊號激勵市場 主要指數開高

美股主要指數周四 (14 日) 開高，此前一天，美國聯準會 (Fed) 暗示將結束近期的激進升息，並暗示明年至少降息 3 次。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 2%。

美股有望延續漲勢，此前 Fed 發出的鴿派訊號在市場上釋放出看漲訊號，外界對通膨壓力正在緩解感到樂觀。另一方面，在歐洲央行 (ECB) 一如預期維持利率不變後，歐元保持稍早的漲幅。

經濟數據方面，美國周四公布最新數據顯示，上周初領失業金人數降至 20.2 萬人，低於經濟學家預期、續領失業金人數降至 187.6 萬，也低於預期，凸顯就業市場依然穩健。另外，美國 11 月零售銷售月增 0.3%，遠超前值與市場預期的 - 0.1%，增速再次由負轉正。

Fed 在今年最後一場貨幣政策會議上宣布維持利率不變，同時在季度經濟展望中下調明年經濟、整體通膨和利率預測，估就業市場保持穩定。Fed 主席鮑爾在記者會上表示，利率已經接近峰值，對放寬貨幣政策的討論已經開始。值得注意的是，Fed 點陣圖顯示明年將降息 3 次，比 9 月增加一次。

在 Fed 發出政策轉向訊號之際，該行控制住通膨飆升，不僅沒有出現經濟衰退，也沒有給就業市場造成重大損失。此外，鮑爾對投資人日益成長的明年降息預期缺乏抵制，引發美國公債價格的大幅上漲，並將道瓊工業指數推至創紀錄新高。

Jefferies 分析師 W. Brad Bechtel 表示：「Fed 的轉向政策正式出爐，市場繼續消化這一消息。點陣圖暗示降息 3 碼 (75 個基點)，而市場目前顯示的降息幅度約為 140 個基點，因此兩者仍需協調，但鮑爾有機會壓低市場定價，但他肯定沒有採取行動。」

外媒調查顯示，投資人預估標普 500 指數將在明年底升至 4,835 點左右，比 Fed 做出決定前的上一次調查有所上升。不過這樣的漲幅 (較當前水準上漲約 3%) 反映出投資人對美股在今年上漲逾 20% 後還能反彈多少持懷疑態度。

截至台北時間周四（14 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.97%，至每股 244.00 美元

據電動車網站 Electrek 報導，特斯拉本周三與 Uber(UBER-US) 達成一項合作協議，將以折扣價向 Uber 司機提供電動車，最多可節省 3,000 美元。這一聯盟將支持 Uber 繼續致力於汽車電動化。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.37%，至每股 149.39 美元

歐洲最高法院周四 (14 日) 裁定，亞馬遜無需向盧森堡補繳 2.5 億歐元 (合 2.73 億美元) 稅款，這意味著歐盟反壟斷專員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 打擊跨國公司的行動宣告失敗。歐盟法院的裁決是最終決定。

Adobe (ADBE-US) 早盤股價下跌 6.71%，至每股 582.40 美元

創意軟體公司 Adobe 日前發布的 2024 年財測低於預期，周四盤前股價挫近 4%。該公司預估明年營收介於 213 億美元至 215 億美元之間低於華爾街分析師預期的 217.3 億美元；經調整後每股獲利估介在 17.60 美元至 18 美元，低於分析師預期的 18 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月進口物價指數月率報 - 0.4%，預期 - 0.8%，前值 - 0.6%

美國 11 月出口物價指數月率報 - 0.9%，預期 - 1.0%，前值 - 0.9%

美國 11 月核心零售銷售月率報 0.2%，預期 -0.1%，前值 0.1%

美國 11 月零售銷售月率報 0.3%，預期 - 0.1%，前值 - 0.2%

美國上周初領失業金人數報 20.2 萬，預期 22 萬，前值 22.1 萬

美國上周續領失業金人數報 187.6，預期 188.7 萬，前值 185.6 萬

華爾街分析：

在 Fed 發出政策轉向信號之際，債券界的一些大佬對於美債還能漲到多高產生了分歧。DoubleLine Capital 的 Jeffrey Gundlach 認為，10 年期美債殖利率將跌向 3% 區間的低段，Fed 明年可能會把現金利率目標下調整整兩個百分點。

昔日的債券之王格羅斯 (Bill Gross) 則對這種樂觀看法不屑一顧，稱殖利率已接近 4% 的應有水準。 曾管理全球最大債券基金 Pimco 的格羅斯在社群媒體平台 X 上發文稱，哪怕 Fed 真的如 Gundlach 所言大幅降息，對 10 年期美債殖利率明年跌至 3% 的預測也「荒謬的」。