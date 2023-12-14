莫德納與默克mRNA疫苗可降低致命性皮膚癌復發

根據周四 (14 日) 公布的中期試驗數據，莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 和默克 (MRK-US) 的實驗性癌症疫苗在與默克公司的重磅藥物 Keytruda 聯合使用後，可降低罹患致命性皮膚癌患者 3 年後的死亡或復發風險。

與 3 年後單獨接受 Keytruda 治療的患者相比，該組合將晚期患者的死亡或癌症復發風險降低了 49%。癌症疫苗與 Keytruda 合併使用還可將黑色素瘤擴散到身體其他部位的風險降低 62%。

這些結果是依據今年稍早發布的中期試驗數據。這些數據顯示該組合在更短的時間內對同樣 157 名患者的療效。根據早期試驗數據，大約 2 年後，該疫苗和 Keytruda 將黑色素瘤患者的死亡或復發風險降低了 44%，並將癌症在體內擴散的風險降低了 65%。

根據周四的數據，3 年後疫苗最常見的副作用是疲勞、注射部位疼痛和發冷。

新結果表明，與免疫療法一起使用的癌症注射劑在黑色素瘤患者接受較長時間的治療後，能夠繼續提供有效的健康益處。兩家藥廠正在 7 月開始的後期試驗繼續研究該組合作為黑色素瘤的治療方法。

該疫苗採用與 Moderna 新冠疫苗相同的 mRNA 技術，是根據對手術切除的患者腫瘤進行分析量身定製的，可訓練免疫系統識別和攻擊癌細胞中的特定突變。

默克公司的 Keytruda 已被批准用於治療黑色素瘤和其他癌症，屬於一類廣泛使用的免疫療法，稱為檢查點抑制劑，目標在禁用某種幫助癌症逃避免疫系統的蛋白質。

美國食品藥物管理局 (FDA) 於 2 月授予用於治療黑色素瘤的癌症疫苗突破性療法認定，以加快針對嚴重和危及生命的疾病的治療方法的開發和審查。

Moderna 和默克公司也正在針對其他腫瘤類型測試 Keytruda 疫苗。兩家藥廠周一 (11 日) 開始對該組合治療非小細胞肺癌進行後期試驗。

美國癌症協會表示，黑色素瘤是導致大部分皮膚癌死亡的原因。該組織指出，過去幾十年來，黑色素瘤的發生率迅速增加。今年美國將有約 10 萬人被診斷出患有黑色素瘤，預計將有近 8000 人死於該疾病。