〈房產〉新北賣房增值多 前11月房地合一稅收年增17.6%冠六都

依據財政部資料，今年前 11 個月全台個人房地合一稅收共 348.22 億元，比去年同期增加 6.4%，新北市今年前 11 月稅收年增幅 17.6%，其增幅六都最高，且新北市 11 月稅收共 7.17 億元，是今年以來單月新高，年底不動產交易挽回上半年頹勢，不過南二都仍顯低迷，前 11 月跟去年同期相比稅收減少。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年房市自 8 月開始受新青安貸拉動，觀望已久的買方紛紛進場，刺激交易量提升，而賣方的部分，2019 年以前入手者，多數買在相對低點，且今年大部分區域房價仍然成長，因此轉售有增值，挹注個人房地合一稅收。

今年前 11 個月個人房地合一稅的稅收王為台中市，總稅收 69.91 億元、年增 6.8%，第二高為新北市，總稅收 56.52 億元、年增幅 17.6%，六都今年前 11 月稅收跟去年同期相比，新北市、台北市、桃園市都有超過 1 成的年增幅，台南市及高雄市則雙雙走跌；至於 11 月單月的個人房地合一稅，繳稅大戶為台中市及新北市，單月稅收都超過 7 億元，跟去年 11 月相比年成長最多者為桃園市，單月稅收 5.54 億元、年增幅 129.1%。

郎美囡表示，上半年房地產市場交易冷清，直到下半年各項政策逐一上路，但價格遲遲沒有下跌，買方有感態勢底定，買氣又受新青安帶動，首購、自住的熱門購屋區域交易攀升，新北市因房價低於台北市、近幾年來重劃區推案量多，購屋量能較高，桃園市也因房價比雙北親民，機捷通車提振桃園市大眾運輸便利性，本身又有多個工業區，就業居住的買盤穩定，奠定價量發展基礎，反觀南二都先前科技業議題過熱，今年缺乏熱錢，市場交易緊縮明顯，因此稅收跟著衰減。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，政府打炒房但沒有因發拋售潮的其中一個關線，是房地合一稅 2.0 拉高 5 年內短期持有轉售的稅率，強化賣方惜售心態，反倒讓市場供給量縮小，平均地權條例子法也不溯及既往，市場沒有拋售潮，買方的選擇有限，房價因此穩定發展，轉售仍有增值。