〈台股盤前〉台積電除息秀登場巧遇費半大漲 電子股仍扮主流

美國聯準會 (Fed) 高「鴿」暗示明年將多次降息並且優於市場預期，引導出美股收盤的大漲，道瓊指數並創歷史新高；同時，加上台積電 (2330-TW) 今 (14) 日的 3 元除息秀登場，市場專家認為，台股在今天可望由半導體領軍成市場主流之下，對於大盤看法應偏多，台股價量齊揚站穩 17500 點是可以期待的。

台北股市昨日大盤一度攻上 17507.92 點，收盤指數報 17468.93 點，爲收盤波段新高價。國泰證期顧問處協理簡伯儀今晨指出，台股在昨日收高，成交量能也增溫到 3202.06 億元，在美國聯準會的利率決策優於預期同時，激勵今天集中市場大盤可望站穩 17500 點之上；市場仍以類股輪動爲主。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，並由中小型個股快速輪動。

聯準會 (Fed) 高「鴿」暗示明年將多次降息，今晨收盤美股道瓊指數大漲 512.3 點，或 1.4%，收 37,090.24 點。那斯達克指數大漲 200.57 點，或 1.38%，收 14,733.96 點。標普 500 指數大漲 63.39 點，或 1.37%，收 4,707.09 點。費城半導體指數大漲 60.77 點，或 1.55%，收 3,990.95 點。NYSE FANG + 指數大漲 100.06 點，或 1.19%，收 8,527.06 點。美股收盤，台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.51%。

台股集中市場 13 日量能增溫上漲，三大法人在集中市場合計買超 39.31 億元；其中，外資買超 34.66 億元，投信買超 44.97 億元，自營商賣超 40.32 億元。

同時，昨日台股 AI 相關的英業達 (2356-TW) 以漲停價 47 元一路鎖住到終場，加上美超微 AI 伺服器的接單看法正面，今天的台股 AI 概念可望獲一波挺升助力。同時，大立光 (3008-TW) 股價的挺升，也有助於提振投資人的持股信心。

但在時序上，也有法人認為，2023 年 11 月以來美股、台股雙雙強勁上揚，市場提前反應降息資金派對行情，短線漲多後，台股進入 17,500 點關卡攻守，加上 12 月中、下旬逼近，外資即將啟動年度長假，權值股可能遭遇較大獲利調節壓力。