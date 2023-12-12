〈房產〉仲介全聯會選出明年市場代表字爲「穩」字 盼價量都能穩

不動產仲介全聯會今 (12) 日召開年終記者會，同時並公布全聯會所選出 2024 年房地產市場代表字爲「穩」字，全聯會也表達，期望 5 月上任的新政府能更重視不動產業，推行更完善、更優惠的住宅政策，與產業共同促進經濟發展及社會進步。

不動產仲介全聯會理事長王瑞祺指出，房地產市場的發展受制於金融、政策及市場供需，前幾年大多運用稅制調整短期交易，近兩年則是政策頻出嚴控炒作，中南部縣市首當其衝，如履薄冰。而 2023 年受大選、政策等紛擾，房市起伏多變，但疫情趨緩、工商穩定成長皆有助社會經濟復甦，下半年政府推出新青安方案，使買氣穩定上升，可望延續至 2024 年上半年，呈現「價穩、量穩」格局。

仲介全聯會選出明年市場代表字爲「穩」字。(圖：不動產仲介全聯會提供)

對於即將到來的 2024 年，不動產仲介全聯會選定以「穩」作為代表字，期待在歷經國內大選、國際戰事及經濟變動的影響後，整體市況漸趨安定、回歸常軌，將進入緩步復甦階段，也期望 5 月上任的新政府能更重視不動產業，推行更完善、更優惠的住宅政策，促進經濟發展及社會進步。

同時，不動產仲介全聯會強調，2023 年 8 月 1 日政府推出的新青安方案，推出以來備受好評，購屋意願及買氣明顯提升，9 月買賣移轉棟數七都平均年增率達 14.8%，10 月平均年增率更達 23%，顯示政策貼近人民實際需求。

全聯會認為，高房價爲多方因素影響結果，短期內難以向下修正，因此也大力建議政府應將新青安政策推向常態化，只要是首購或換屋的自住需求都能申請，並進一步推動加碼補助，例如新婚家庭若育有一名子女，即可享利率補貼半碼，第二胎則再補貼半碼等優惠，更能減輕民眾成家負擔，此外也應加強換屋補貼，協助老屋換住新屋，提升生活品質。