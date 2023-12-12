〈房產〉國化高雄亞灣5000坪土地標售每坪上看百萬元 明年2/5開標

國泰化工 (1713-TW) 在本月 1 日股東臨時會通過處分高雄亞灣區 5000 坪土地，由外資商仲第一太平戴維斯受委託進行標售，標售底價為 18.69 億元至 49.08 億元，換算土地單價每坪 96.4 萬元起，開標日為 2024 年 2 月 5 日，高雄在地業者則看好每坪價格上探百萬元。

國泰化工委託辦理高雄亞灣區精華土地公開標售，標的鄰近高雄捷運紅線凱旋站與高雄統一夢時代購物中心，第一太平戴維斯指出，國泰化工標售的土地，基地包含 A、B 兩地塊，標的 A 為經貿段一小段 4、5 地號，面積 1938.77 坪，標的 B 為經貿段一小段 29 地號，面積 3096.02 坪，土地使用分區為第五種特定經貿核心專用區，建蔽率與容積率為 60%、630%。本次標售採合併標、獨立標雙軌制，投資人可依照投資計畫選擇適合的標的。

第一太平戴維斯指出，高雄市迎來產業轉型契機，中央政府提出的南部高科技 S 廊帶政策，吸引國內外知名半導體或科技產業紛紛進駐高雄，包括德國半導體材料商默克投資百億資金擴廠，台積電 (2330-TW) 在楠梓建置二奈米先進製程廠等重大投資，高雄產業轉型已進入加速期，奠定台灣科技聚落朝向北、中、南三核心發展的趨勢。產業升級刺激大型開發案的推動進程，近兩年來，高雄市政府透過大型公辦都更、捷運聯開、地上權等開發模式，吸引建商、專業投資機構與大型壽險機構投入商辦、旅館與商場的開發，帶動高雄商用不動產的多面向發展。

同時，隨著公部門大型開發案的引導以及大眾交通路網的規劃，高雄市的城市藍圖將朝向北高雄、南高雄的雙引擎模式，南高雄的亞灣區多項大型開發案陸續成形，未來的發展潛力已吸引大型零售商，包括 IKEA、家樂福與迪卡農進駐，市場也傳出好市多正在評估亞灣區設新據點的可能性。

另外，台灣人壽投資 40 億元的高雄總圖 BOT 案於去年正式落成，引進承億文旅、青鳥書店等品牌進駐，而緊鄰的特貿三公辦都更案，更吸引興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 與台灣人壽合組的團隊、以及國城與高興昌合組的智匯方舟合作聯盟參與，合計將興建 8 棟商辦，辦公室總面積超過 10 萬坪，將形成高雄市的新興 A 級辦公商圈。

負責本案的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，去年宣布亞灣 2.0 計畫，公部門將投入 170 億元，加速產業與廠商進駐意願，預計可大幅吸引企業投資意願。

此一高雄亞灣區的土地標售案，位於鄰近高雄統一夢時代商場，周遭有占地 3.5 公頃的時代公園以及高雄捷運紅線凱旋站、輕軌前鎮之星站，交通與生活機能完整；土地使用分區為特貿五，容積率高達 630%，可以規劃做為商場、飯店、辦公室等商業設施，其中法定容積樓地板面積的三分之一也可規劃作為住宅，開發強度高以及使用多元提供投資人更彈性的使用。

今 (2023) 年 11 月初，中石化 (1314-TW) 標售亞灣區 2124 坪土地，由在地建商隆大營建 (5519-TW) 以總價 15.47 億元取得。