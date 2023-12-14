〈焦點股〉華通航天板及手機板獲看旺 股價爆大量創24年新高價

華通 (2313-TW)2023 年營運將逐季走高，同時，2024 年的華通在低軌衛星接單仍旺，能見度直透年底，且在手機板的市占率也增加，法人發表最新報告指出，估華通將連續兩年每股純益都超過 6 元，股價今爆量 11 萬張，在盤中以 78 元創近 24 年新高。

同時，華通今天盤中的 11.3 萬長成交量能，也是今年 12 月以來新大量。

台灣大型券商看好華通業績的成長，上調華通的營收及獲利預估，預估華通今年每股純益 3.84 元，2024 年提升到 6.4 元、年增 66.6%，2025 年每股純益將達 7.94 元、年增 24%。

華通 2023 年前三季營收 469.52 億元，毛利率 14.39%，年減 5.72 個百分點，稅後純益 26.37 億元，年減 54.83%，每股純益爲 2.21 元。

華通獲法人看好的原因在於，中、美手機客戶新機陸續發售，提振了低迷已久的手機市場，同時，華通在中系手機主板的市占率也可望擴大；另外在低軌衛星部分，華通美系主要客戶在 10 月也開通了星鏈直連手機業務（Direct to Cell）功能，客戶積極拉貨並拓展新應用也成為華通積極開拓的市場重點。