〈美股盤後〉Fed高鴿明年降息3次 股債歡慶 道瓊首度突破37000點 創歷史新高

聯準會 (Fed) 高「鴿」暗示明年將多次降息，市場歡聲雷動，恐慌性買盤湧入，美債歡慶大漲，美股主指週三 (13 日) 集氣齊揚，科技股、公用事業、房地產類股高歌猛進，道瓊數週三躍升逾 500 點，突破 37000 點大關，創下歷史新高。

美債殖利率大跳水，對利率政策最敏感的 2 年期美債殖利率下跌 28 個基點至 4.46%，10 年期美債殖利率下跌 18 個基點至 4.02%。

聯準會維持基準利率介於 5.25% 至 5.5% 區間，符合市場預期。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 政策聲明稱，近期指標顯示經濟活動成長從第三季的強勁步伐放緩，就業成長自今年稍早以來已緩和但依舊強勁，而失業率也維持在低位。

聲明提到，通膨過去一年放緩但仍高企美國的銀行體系穩固且具韌性。居民和企業的金融和信用環境收緊可能令經濟活動、招聘和通膨承壓。這些效應的程度依然無法確定。委員會依然高度關注通膨風險

FOMC 委員會表示將繼續監測後續資訊對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備酌情調整貨幣政策立場。

最新利率點狀圖顯示聯準會預計明年將降息 3 碼，降息幅度超出先前的預期。聯準會下調 2024 年個人消費支出 (PCE) 通膨預期 2.4%，同時下調美國 2024 年 GDP 成長預期至 1.4%，下調 2024 年失業率預期至 4.1%，。

聯準會主席鮑爾於會後記者會表示，利率水準已進入限制性領域，經濟活動成長已大幅放緩，相信政策利率已經達到或接近高峰，如適當，準備進一步收緊政策。將保持緊縮政策，直到對通往 2% 通膨目標的路徑有信心。

根據 CME FedWatch 工具數據，交易員目前認為 3 月降息 1 碼的可能性為從先前的 48.5% 飆至 73.9%；5 月降息的可能性接近 88%，高於利率政策發布前的 75%。

美股週三 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大漲 512.3 點，或 1.4%，收 37,090.24 點。

那斯達克指數大漲 200.57 點，或 1.38%，收 14,733.96 點。

標普 500 指數大漲 63.39 點，或 1.37%，收 4,707.09 點。

費城半導體指數大漲 60.77 點，或 1.55%，收 3,990.95 點。

NYSE FANG + 指數大漲 100.06 點，或 1.19%，收 8,527.06 點。

標普 11 大板塊齊步走升，公用事業、房地產板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以蘋果表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.67%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.04%；Meta (META-US) 漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 小跌 0.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.92%。

道瓊成分股普遍揚升。Verizon Communications (VZ-US) 跌 0.83%；家得寶 (HD-US) 上漲 3.06%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 飆高 7.41%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.97%；高盛 (GS-US) 上漲 2.87%。

費半成分股氣勢如虹。AMD (AMD-US) 漲 0.42%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.62%；高通 (QCOM-US) 漲 1.55%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.90%；美光 (MU-US) 漲 2.09%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.15%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.46%。

台股 ADR 全線走高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.51% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.24%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.93%。

企業新聞

全球前三大光罩供應商之一 Photronics (PLAB-US) 暴漲 21.31% 至每股 26.24 美元。Photronics 最新財報超出預期，營收年增 8.2%。它還預計下季營收約為 2.21 億美元，與預期相符。

輝瑞 (PFE-US) 重摔 6.72% 至每股 26.66 美元。輝瑞將成本削減目標提高了 5 億美元，但預計其全年營收將在 585 至 615 億美元之間，低於分析師預期的 631.7 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.96% 至每股 239.29 美元。特斯拉將失去部分 Model 3 車輛高達 7,500 美元的聯邦稅收抵免，同時還將召回超過 200 萬輛汽車，修復輔助駕駛系統 Autopilot 漏洞疑慮。

Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.04% 至每股 132.57 美元。科技巨擘 Google 週三宣布推出一套新的醫療保健專用人工智慧模式 MedLM，旨在幫助臨床醫生和研究人員進行複雜的研究、總結醫病互動等。

西南航空 (LUV-US) 挫跌 3.83% 至每股 29.15 美元。西南航空上調第四季燃油成本預測，儘管預計該季單位收入將因休閒需求強勁而改善。

Airbnb (ABNB-US) 收紅 2.82% 至每股 144.51 美元。Airbnb 同意向義大利稅務局支付超過 6 億美元，以解決 2017-2021 納稅年度未償付的房東所得稅義務。

經濟數據

美國 11 月 PPI 年增 0.9%，預期 1.0%，前值 1.2%

美國 11 月 PPI 月增 0.0%，預期 0.1%，前值 -0.4%

美國 11 月核心 PPI 年增 2.0%，預期 2.2%，前值 2.3%

美國 11 月核心 PPI 月增 0.0%，預期 0.2%，前值 0.0%

華爾街分析

Schwab Center for Financial Research 固定收益策略師 Kathy Jones 點評：「這是一場派對，聯準會正在轉鴿。雖然聯準會預期的降息幅度並非一成不變，但最新點狀圖顯示，明年 3 次降息的可能性達成更大的共識。」

博爾文財富管理集團總裁 Gina Bolvin 表示：「聯準會給市場一份提前耶誕禮物，他們終於首次對通膨做出積極評論，看來聯準會正在朝著市場的方向發展，而不是市場朝著聯準會的方向發展，聖誕行情有望持續。」

TradeStation 市場策略全球主管 David Russell 指出：「交易員原本預期此次發表會持謹慎態度，但實際上卻顯得鴿派，因為聯準會承認通膨已放緩，這是措辭上的重大變化，表明 FOMC 認為不太需要大幅緊縮貨幣政策。。」

金融諮詢機構 Evercore 副主席 Krishna Guha 寫道：「FOMC 聲明和新的經濟預測摘要是溫和且冒險的，聲明中的評估通膨在過去一年有所緩解，並將明年通膨預測下調。」

Income Research + Management 高級投資組合經理 Scott Pike 表示：「

到 2024 年，更鴿派的聯準會應該支持風險資產以及固定收益資產類別，但在降息方面，聯準會仍有可能以比市場預期更慢的速度行動，這是一個需要在今天的會議之後繼續關注的事態。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主