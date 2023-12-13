面對Fed暫停政策行動 最佳作法是退出現金部位

今年現金是王道。也就是說，許多投資人在成年後第一次看到極具吸引力的利率。這吸引了他們購買通常被稱為「現金」的短期工具，例如存款憑證和國庫券。

但現在可能該是轉向的時候了。雖然聯準會要到明年某個時候才會開始降息，但現金的最佳殖利率可能已經過去。貝萊德 iShares 美洲投資策略主管喬杜立 (Gargi Chaudhuri) 表示，雖然聯準會暫停行動，但目前是股票和債券相對於現金回報的最佳窗口。

他說，「現在快退出現金部位吧。」「投資固定收益市場中一些驚人表現的東西，尤其是在曲線腹部。投資那些股價仍然合理的企業吧。」

當然，後者是假設 2024 年股市將上漲；但在這方面，市場存在大量樂觀情緒；而且即使整體市場受到影響，個股選擇肯定也會上漲。

從現金轉向股票和債券可能會帶來進一步的推力。

eToro 美國投資部分析師考克斯 (Callie Cox) 表示，「如果出現現金流向股票和債券趨勢，也不會讓人感到驚訝，主要是因為現在現金已經堆積如山，而那些持有現金的投資人可能對利率更加敏感。」「一旦出現降息趨勢，現金就會用於支出或進行投資。無論哪種方式，這都對經濟和風險資產有利。」

最近市場的主要問題是聯準會的「暫停」會持續多久，以及降息是在明年初或稍後開始進行。這可能會影響許多投資決策，包括投資人從現金轉向其他資產的理想時間窗口。

在此同時，高收益儲蓄帳戶將會以很快的速度回落到過去幾十年的低水準。