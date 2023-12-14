蘋果股價創新高 今年市值增1兆美元

由於聯準會 (Fed) 暗示降息，科技股普遍上漲，蘋果 (AAPL-US) 股價周三 (13 日) 衝上歷史新高，今年迄今市值足足增加 1 兆美元。

蘋果周三收盤上漲 1.7% 至每股 197.96 美元，超越 7 月 31 日創下的 196.45 美元紀錄。這使蘋果今年來共上漲 52%，市值達到約 3.08 兆美元，鞏固全球最有價值上市公司的地位。

蘋果的市值今年增加約 1 兆美元，而美國市值超過 1 兆美元的企業目前總共僅有五家，其餘分別是微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US)。

蘋果今年股價漲勢凌厲。過去一個月來，隨著通膨降溫、經濟仍強勁，美債殖利率一路下滑，科技股相對水漲船高，此一趨勢在周三獲得證實：Fed 連續第三次開會維持利率不變，並預測明年將降息之後，10 年期美債殖利率下降到接近 4% 的水準。

這波漲勢也讓蘋果脫離 10 月曾跌到五個月低點的陰霾，當時蘋果公布營收連續四季下滑，並預測涵蓋年底購物旺季的恐怕只能持平，令投資人失望。

華爾街預測，蘋果明年的營收成長有望重新加速，原因是智慧手機、筆記型電腦和電腦的需求反彈。投資人也關注，蘋果 2024 年傳言將推出的 Vision Pro 虛擬實境頭戴裝置。

蘋果股價前景仍面臨幾個潛在變數，包括美國司法部的訴訟判決，以及蘋果的人工智慧 (AI) 策略。

美國司法部主張，Google 每年向蘋果支付數十億美元，以成為 iPhone 和 Safari 的預設搜尋選項，藉此不公平的鞏固在搜尋引擎界的主導地位。若 Google 敗訴，可能導致蘋果失去數十億美元營收。

此外，蘋果雖曾表示正在投資 AI，但迄今沒有任何與 AI 產品相關的公開訊息。

蘋果股票極受到投資人歡迎，但並不便宜，目前股價是 2024 年 9 月為止會計年度分析師預估獲利的 29 倍以上，比微軟、輝達、Alphabet、Meta(META-US) 都高。