X反猶太言論逼走廣告主 迪士尼、Comcast增加IG廣告支出

路透周三 (13 日) 報導，Sensor Tower 的數據顯示，包括迪士尼和康卡斯特 (Comcast) 在內的美國大公司上月因馬斯克旗下社群媒體 X(前推特) 涉及反猶太內容而暫停在該平台投放廣告後，增加了在 Meta Platforms 旗下社群媒體 Instagram(IG) 上的廣告支出。

根據 Sensor Tower 資料，自 11 月 20 日起的兩周內，迪士尼和康卡斯特在 IG 的支出分別增加 40% 和 6% 左右。與此同時，派拉蒙 (PARA-US) 在 Snapchat 上的支出增加兩倍。

這些資料凸顯馬斯克面臨的挑戰，他在 11 月底發表一篇充滿髒話的長篇大論，指責那些放棄了 X(前身為 Twitter) 的廣告商。

馬斯克先前認同一篇涉及反猶主義的貼文而遭到撻伐，大批廣告主紛紛撤走在社群平台 X 上投放的廣告，雖然他隨後為此致歉，卻用不雅字眼痛罵廣告商「勒索」。

牛津大學市場行銷學副教授 Felipe Thomaz 表示：「品牌在這些選擇上是明智的，任何品牌安全方面的擔憂都會被重新分配預算，遠離問題平台。」

對於上述報導，迪士尼、康卡斯特、派拉蒙和 X 沒有立即回應置評請求。截稿前，迪士尼 (DIS-US) 周三盤中股價上漲 0.33%，每股暫報 91.37 美元；康卡斯特 (CMCSA-US) 盤中股價上漲 0.61%，每股暫報 42.93 美元。

Sensor Tower 的資料顯示，自去年 10 月馬斯克收購 X 以來，在美國排名前 100 名的廣告客戶中，有 51 家已於 2023 年 11 月停止在該平台上投放廣告。與此同時，該平台的月活躍用戶也下滑 16%，儘管用戶參與度保持穩定。

日前有媒體報導指出，X 今年的廣告營收將大幅下滑至約 25 億美元。

行動分析公司 Data.ai 本月初在報告中指出：「雖然像 X 這樣的平台可能會保持核心利基使用者，但整體趨勢顯示，消費者正在放棄基於文本的社群網路應用程式，而轉向以照片和影片為主的平台。」

Data.ai 的報告還提到，除 X 的一系列管理不善和公眾形象失誤外，新聞內容的接收方向也在發生普遍轉變。