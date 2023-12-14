Fed三度按兵不動 暗示明年至少降息三次

美國聯準會 (Fed) 周三 (13 日) 公布聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議結果，將基準利率區間維持在 5.25% 至 5.5% 不變，一如市場預期。這是 Fed 自 7 月將利率升至 22 年高點以來，連續第三度按兵不動。點陣圖顯示，委員會成員預期 2024 年將至少降息三次。

Fed 於最新聲明指出，近期指標顯示經濟活動的成長步調已較第三季放緩，今年稍早以來，就業成長溫和，但仍保持強勁，失業率也維持在較低水平。過去一年通膨有所緩解，但仍處在高檔。

最新點陣圖顯示，超過一半以上的 FOMC 成員預期，2024 年將至少降息 3 次，每次 1 碼，這低於市場定價的四次，但比官員們先前暗示的還要更激進。

FOMC 成員們還預期，2025 年將再降息 4 次，即整整一個百分點，2026 年還會降息 3 次，使聯邦基金利率來到 2% 至 2.25% 區間，接近長期前景。

經濟預測方面，Fed 將今年的實質國內生產毛額 (GDP) 成長率預估值，從 9 月時的 2.1% 上調至 2.6%，失業率持平在 3.8%，核心通膨率從 3.7% 降至 3.2%。

Fed 公布利率聲明後，美股擴大漲勢。截稿前，道瓊指數漲逾 241 點或 0.6%，標普 500 和那指均漲逾 0.7%，費半漲近 1%。美元指數貶勢加劇，10 年期美債殖利率下探約四個月低點。