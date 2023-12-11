Fed自1994年以來10次降息幅度及理由

自 1994 年聯準會首次開始在每次貨幣政策會議上發表聲明宣布採取行動以來，啟動全新降息周期或長時間利率停止變動後恢復降息約有 10 次。

以下是這些關鍵時刻以及每項政策聲明中的關鍵字詞：

1995 年 7 月：隨著通貨膨脹得到控制，聯準會將聯邦基金利率從 1995 年 2 月以來的 6.0% 降至 5.75%。「由於 1994 年初開始實施貨幣緊縮政策，通膨壓力已經消退到足以適應貨幣狀況的適度調整。」

1995 年 12 月：聯準會仍相信 5 個月後通膨已被抑制，因此將基金利率由 5.75% 調降 25 個基點，並將在下次的 1 月會議上再次降息。「自 7 月放鬆貨幣政策以來，通膨一直比預期更為有利，這個結果加上通膨預期的相應放緩，保證了貨幣條件的適度寬鬆。」

1998 年 9 月：基金利率維持在 5.5% 一年半後，聯準會採取風險管理步驟，將基金利率降低 25 個基點，開啟 3 次連續降息，最後將利率降至 4.75% 。「這是為了緩解外國經濟日益疲軟以及國內金融狀況不太寬鬆對美國未來經濟成長的影響。」

2001 年 1 月：網路泡沫破裂一年後，經濟活動疲軟，聯準會將基金利率從 2000 年 5 月以來的 6.5% 調降至 6%。「這些行動是在銷售和生產進一步疲軟、消費者信心下降、金融市場某些領域吃緊以及能源價格高企削弱家庭和企業購買力的背景下採取的。」

2002 年 11 月：基金利率維持在創當時新低 1.75% 的 11 個月後，聯準會再將利率降至 1.25%，以幫助緩慢復甦的經濟從前一年的衰退復甦。「委員會認為，隨著經濟走出目前的困境，今天的額外貨幣寬鬆政策應該會有所幫助。」

2003 年 6 月：因擔心通膨太低，聯準會將基金利率從維持 7 個月的 1.25% 調降至 1%，再創歷史新低。「通膨大幅下降的可能性雖然很小，但令人不受歡迎的可能性超過通膨從很低的水平回升的可能性。」

2007 年 9 月：信貸緊縮已經出現，並有可能使經濟脫軌，促使聯準會將基金利率從一年來的 5.25% 調降至 4.75%。「信貸條件收緊有可能加劇房市調整，並更全面地抑制經濟成長。今天的行動意在幫助防止金融衝擊可能對更全面經濟產生一些不利影響。市場並隨著時間過去促進適度成長。」

2008 年 10 月：雷曼兄弟倒閉後，經濟緊縮迅速演變成全球信貸危機。在與其他央行協調的會議期間，聯準會將基金利率從維持 6 個月的 2.0% 調降 50 個基點至 1.5%。當月底再次削減至 1.0%，然後在 12 月再將其削減至接近零的水平，之後這個水平將維持 7 年。

2019 年 7 月：在 2018 年 12 月結束緊縮周期 7 個月後，聯準會決定風險管理有必要將基金利率範圍降低 25 個基點至 2% 至 2.25% 之間。它在接下來兩次會議上採取同樣的做法。「鑑於全球發展對經濟前景的影響以及溫和的通膨壓力，委員會決定將聯邦基金利率的目標範圍降低至 2% 至 2.25%。」

2020 年 3 月：新冠疫情即將迫使經濟全面停擺，迅速導致超過 2000 萬人失業。聯準會將基金利率調降 50 個基點至 1.0-1.25%。不到兩周內再削減至接近零，並保持到 2022 年 3 月。