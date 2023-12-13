中國半導體公司繞過美國晶片限制 獲美技術與資金支持

路透周三 (13 日) 報導，受美國制裁晶片製造商中芯國際 (0981-HK) 部分擁有的中國晶片設計公司燦芯半導體 (Brite Semiconductor)，正在購買美國軟體並獲得美國的資金支持，這種關係凸顯華府在實施旨在阻止北京半導體產業發展新規所面臨的困難。

路透查閱燦芯半導體的聲明、監管文件、招標文件以及中國人民解放軍研究人員和機構的學術文章後發現，該公司替至少六家中國軍事供應商提供晶片設計服務。

而該公司第二大股東和最大供應商中芯國際因涉嫌與北京軍方有聯繫而被列入所謂的美國實體清單 (Entity List)，禁止該公司從美國供應商那裡獲得部分商品。

根據文件顯示，儘管有這些關係，但燦芯半導體擁有來自富國銀行 (WFC-US) 和一所基督教大學支持的一家美國風險投資公司的資金，並繼續從總部位於加州的兩家軟體公司 Synopsys 和 Cadence Design 獲得敏感的美國技術。不過路透沒有發現任何證據表明燦芯半導體與美國公司的關係違反任何規定。

拜登政府在兩黨的支持下，煞費苦心阻止技術和投資流向北京的晶片產業，10 月公布禁止美國向中國出口部分晶片和晶片製造工具的規定，並於今年 8 月宣布禁止美國對該行業的某些新投資，而且還將數十家中國公司加入了實體名青，其中許多公司與中國軍方有關係。

截稿前，燦芯半導體並未回應置評請求，美國商務部和白宮拒絕置評。中國駐華盛頓大使館沒有對燦芯半導體發表評論，但指責美國「在科技領域公然進行經濟脅迫和欺淩」。

路透報導指出，雖然沒有明顯違反美國的任何規定，但燦芯半導體的進入表明，華府在努力防止美國的設備和資金被用於推進中國的軍事野心方面遭遇挑戰，並表明美國將難以取得成功，除非瞄準更多未被其注意到的公司。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐 (Marco Rubio) 是一位有影響力的對中國鷹派人士，也是參議院外交委員會成員，他認為路透社對英國的調查結果「令人擔憂」。

盧比歐說：「與中國軍事供應鏈有關的公司不應該獲得美國的技術和投資。拜登政府對出口管制和投資限制的隨意做法顯然不起作用。」

另一些人則表示，燦芯半導體表明北京有能力利用低調的公司繞過美國對知名中國公司的出口禁令。

開源情報公司 Datenna 董事總經理 Martijn Rasser 表示：「燦芯半導體是個典型的例子，表明一家美中合資企業最終可能向中芯國際和解放軍輸送有價值的半導體技術。」

對此，中國國防部和中芯國際沒有回應有關其與燦芯半導體關係的問題。

軍事關係鏈

除與中芯國際的聯繫外，燦芯半導體還將其晶片設計服務出售給上海司南衛星導航技術股份有限公司 (ComNav Technology)，該公司為海軍和戰略支援部隊 (負責監督資訊，電子和網路戰爭的解放軍單位) 製造衛星導航系統。

上海司南衛星導航今年 6 月提交的招股說明書顯示，截至去年年底，燦芯半導體在該公司向供應商支付的預付費採購帳單總額中占比超過 71%。

根據上海司南衛星導航官網資訊，該公司依靠燦芯半導體公司外包封裝、測試和製造用於自家 K8 高精準度 GPS 產品系列的晶片，該產品系列設計用於機器控制、機器人和無人機等用途。

根據路透社對過去兩年發表的中文學術文獻的評論，據上海司南衛星導航的 K8 系統被兩名解放軍研究人員使用。對此，該公司沒有回應置評請求。

獲取美國技術

公開記錄顯示，與中國軍方有聯繫的中國科技公司經常被列入實體名單，但燦芯半導體從未面臨過這樣的限制。

前貿易官員、目前任職新美國安全中心 (Center for a New American Security) 的 Emily Kilcrease 在看過路透的調查結果後表示：「看起來他們肯定會成為實體清單的候選人」。

中芯國際被列入實體清單後，燦芯半導體的美國供應商需要獲得美國許可，才能向其運送用於設計中芯國際生產的晶片的產品。此外，去年發布的新規定將禁止燦芯半導體接收用於設計由中國製造商生產先進晶片此類物品。

燦芯半導體 10 月份在上海證交所首次公開發行 (IPO) 的招股說明書顯示，該公司一直與頂級晶片設計軟體 Cadence (CDNS-US) 和 Synopsys (SNPS-US) 的供應商保持著合作關係。路透無法確定美國公司是否獲得了新規定所要求的向燦芯半導體運送設備的許可證。兩家公司都表示，皆遵守美國的監管規定，並沒有證實或否認他們與燦芯半導體的關係，儘管 Synopsys 在其網站上提到與燦芯半導體的業務往來。

得到美國資金支持

Norwest Venture Partners 在富國銀行的資金支持下持有燦芯半導體 99.7% 的股份，是燦芯半導體最大的美國投資者。

Norwest 至少參與四次融資，價值超過 6,600 萬美元，並在 2020 年之前一直擔任董事會席位，這使其能夠洞察並部分控制燦芯半導體的商業策略。根據燦芯半導體尋求的 IPO 估值，其所持股份可能價值近 3,400 萬美元。富國銀行拒絕對此置評。

Norwest 表示，其最初的投資是在 15 年前進行的，並一直「遵守適用法律」。該公司補充說：「監管環境正在發生變化，我們致力於在新法規生效後遵守它們。」

另外，加州的基督教大學拜歐拉大學 (Biola University) 也持有燦芯半導體 5.43% 的股份。Promod Haque 是 Norwest 的管理合夥人，根據他在領英 (LinkedIn) 上的網頁顯示，他在 2019 年之前一直是燦芯半導體的董事會成員，自 2007 年以來，他也一直是拜歐拉大學的董事會成員。

Haque 對此並未回應置評請求，而拜歐拉大學拒絕就其在燦芯半導體的投資置評。

此外，燦芯半導體與中芯國際的關係也可能影響其在中國的財務前景。招股說明書顯示，燦芯半導體正尋求在上海證券交易所上市。該公司去年收入增長 36%，至人民幣 13 億元 (合 1.7883 億美元)。